Mikkel C. Iversholt er en af de sosu-assistent-elever, der nu er nomineret til en pris som årets velfærdstalenter. Privatfoto

Corona-helte nomineret til pris

Gribskov - 16. april 2021 kl. 11:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Når årets største velfærdstalenter i Danmark skal kåres, er der seks social- og sundhedsassistent-elever fra Gribskov blandt de nominerede. Gribskov Kommune har nemlig indstillet en række elever for deres indsats, da de med et varsel på under 36 timer meldte sig klar til at hjælpe med at pcr-teste borgere i Gribskov Kommune kort før jul for at sikre, at familierne kunne holde jul med et negativt testsvar.

Prisen uddeles af PenSam og FOA Ungdom, der uddeler Velfærdens Talent 100 til dem, "som har udvist en ekstraordinær indsats og engagement for at skabe menneskelig værdi og holde Velfærdsdanmark i gang."

En af dem, der rykkede ud for at hjælpe til med at nå regeringens mål om at teste 200.000 på landsplan i dagene op til jul, var 21-årige Mikkel C. Iversholt fra Helsinge. Han blev spurgt torsdag aften den 17. december, blev undervist og klædt på til opgaven dagen efter og stod klar til test lørdag den 19. december. I alt nåede eleverne at teste ca. 2.500 borgere på de 4 dage.

- Jeg var i praktik på en ældre-psykiatrisk afdeling i Hillerød og var lige blevet hjemsendt som følge af nye retningslinjer. Jeg fik så en mail fra kommunen om, at der manglede nogen til testcenteret, og jeg følte, at jeg var irriteret over, at jeg bare sad hjemme - og så valgte jeg at træde til. Jeg skulle selv hjem i julen, og både min mor og stedfar er i risikogruppen, men jeg tog mine forholdsregler og blev også selv testet, fortæller Mikkel C. Iversholt.

Søgt job som poder Og det var en god oplevelse for den 21-årige social- og sundhedsassistent-elev.

- Jeg har søgt job som poder efterfølgende, for jeg synes, det var en arbejdsmæssig god erfaring, og det er rart at kunne hjælpe til, siger han.

At han er nomineret til en pris for indsatsen, havde han ikke set komme, men er glad for anerkendelsen.

- Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel. Det er også derfor, jeg har valgt det her fag. Min mor er sosu-hjælper, og jeg har været med hende på arbejde som barn. Desuden fik min mormor alzheimers og min farmor vaskulær demens, så da jeg var ved at være færdig med folkeskolen, kunne jeg mærke, at jeg gerne ville være med til at gøre noget ekstra, fortæller Mikkel C. Iversholt.

I første omgang gik han på produktionsskole og kom ad den vej ind i plejefaget via et praktikforløb.

- Jeg startede som ufaglært og blev bidt af det. Jeg havde en fantastisk kollega, der oplærte mig, og det gav mig lidt blod på tanden, for jeg kunne mærke, at jeg hjalp de her mennesker, siger han og fortæller, at han blandt andet har været på Udsigten i Blistrup samt Bakkebo og Ellen Mariehjemmet i Gilleleje.

Grundet Covid-19 finder fejringen af velfærdstalenterne sted virtuelt torsdag den 27. maj 2021.