Corona forsinker: Flåt-legeplads stadig afspærret

Gribskov - 01. december 2020 kl. 07:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

En afklaring om den videre skæbne for naturlegepladsen i Tisvilde Hegn lader vente på sig. Legepladsen har været lukket siden midten af juni, da da der blev konstateret høj smitterisiko for det farlige TBE-virus, der overføres til mennesker ved flåtbid, og som kan give hjernebetændelse. Siden har det været uvist, om naturlegepladsen kan blive liggende eller om den eventuelt skal flyttes til et andet område.

Men en afklaring lader altså vente på sig.

Naturstyrelsen Nordsjællands beslutning afhænger nemlig af en undersøgelse af forekomsten af TBE-virus i flåterne ved naturlegepladsen, og styrelsen håbede, at undersøgelsens resultater ville ligge klar i november. Men da undersøgelsen bliver foretaget af Statens Serum Institut - foruden Københavns Universitet - er den forsinket på grund af instituttets store opgave med corona-virusset.

Og det er blandt andet ud fra undersøgelsen og instituttets vurdering, at Naturstyrelsen træffer en beslutning om legepladsens fremtid.

- Serum Instituttet skal kunne pege i en retning. Vi har derfor endnu ikke besluttet, om vi skal flytte legepladsen, nedlægge den, eller om vi skal noget helt tredje. Vores drøm er selvfølgelig, at vi kan have en legeplads klar til næste forår, men om det er den nuværende eller et nyt sted, det ved vi simpelthen ikke, lyder det fra Anna Thormann, specialkonsulent ved Naturstyrelsen Nordsjælland.

»Mega-ærgerligt« Anna Thormann erkender, at det ikke er optimalt, at legepladsen nu har været afspærret i et halvt år.

- Lige såvel som børnefamilierne, der savner legepladsen, er vi mega-ærgerlige over at have sådan en super legeplads - der ligger så fedt - lukket af i efterhånden mange måneder, siger hun.

René Bødker, seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet fortæller, at forskellige stikprøver fra området ved naturlegepladsen er blevet indsamlet.

- Men vi kan i øjeblikket ikke undersøge dem i laboratoriet. Der går et par måneder, siger han.

Der er dog foreløbigt intet, der tyder på, at smitterisikoen skulle være mindsket - ud fra en sammenligning mellem en prøve fra henholdsvis foråret og sidst på efteråret, der indtil videre er blevet undersøgt.

- Det er en smule overraskende, men der er intet, der tyder på, at det er faldet. Og man må gå ud fra, at det er samme risiko i øjeblikket, som der var tilbage i 2019. Man skal stadig passe på.

I efteråret 2019 blev der konstateret TBE-virus hos otte procent af flåterne i en tynd stribe langs den sydøstlige del af naturlegepladsen.

»Rekordhøjt« og »helt uhørt« har René Bødker tidligere kaldt det.

Der skal dog undersøges flere prøver, for at der kan drages en endelig konklusion om forekomsten.

Dyrt at flytte legeplads Det er dog ikke kun den videnskabelige undersøgelse og Serum Instituttets vurdering, der afgør legepladsens fremtid.

- Et er, hvad sundhedsmyndighedernes anbefalinger er - noget andet er, hvad vi har af penge til at flytte legepladsen. Alting skal gå i spænd og hænge sammen, siger Anna Thormann fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

- Det koster næsten - hvis ikke mere - at flytte en legeplads end at skulle lave en ny. Man skal have pillet alle legeredskaberne op og fra hinanden og sætte dem på plads igen. Så hvis vi flytter den, skal vi være sikre på, at vi flytter den det rigtige sted hen.

Hun kan derfor ikke love, at der kommer en afklaring om legepladsen i år.

Tre smittede i år I år er der indtil videre konstateret fire smittetilfælde af TBE-virus i Danmark, hvoraf de tre med stor sikkerhed er blevet smittet i Tisvilde Hegn, ifølge SSI. Dog ikke ved naturlegepladsen.

I modsætning til Borrelia-bakterien - der også overføres via flåtbåd, og som der er langt større risiko for at få - bliver TBE-virusset overført inden for få minutter, efter en flåt har bidt en. Man skal dog alligevel fjerne flåten hurtigst muligt ifølge SSI, da mængden af virus har betydning for, hvor syg man bliver.

Omkring 25 procent af smittede med TBE-virusset får influenza-symptomer, og hos omkring 25 procent af dem udvikler det sig til hjernebetændelse

TBE-virusset blev konstateret i Tisvilde Hegn første gang sidste år, og det er forholdvist nyt, at virusset er konstateret i Danmark uden for Bornholm, hvor det har været at finde siden 1950'erne.

Det er dog ikke fra Bornholm, at virusset er kommet fra til Tisvilde Hegn, men derimod fra vores skandinaviske nabolande, sandsynligvis transporteret via trækfugle. Virusset har altid fandtes i Stokholm-området, og det er derfra, det har bredt sig syd- og vestpå, har seniorforsker René Bødker tidligere fortalt.

