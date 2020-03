Se billedserie I år vil revyholdet være helt klar til premiere, når de inviterer publikum og anmeldere indenfor. Til venstre i spejlbilledet ses instruktøren Nicolai Tarp, skuespillerne Jan Linnebjerg, Marie Louise Wille og René Richardt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona er ikke noget man spøger med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona er ikke noget man spøger med

Gribskov - 06. marts 2020 kl. 11:12 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets revyhold sprudler af ideer til, hvad Græstedrevyen skal indeholde og ikke indeholde, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag:

Idéerne flyver i luften, når de medvirkende i årets Græstedrevy samles til brainstorm på Græsted Kro. Revydirektøren René Richardt har igen sammensat et revyhold, hvor de medvirkende hver især kommer med mange idéer til, hvad der kan blive til både sjov og indholdsrig sommerunderholdning.

Ikke alt er de enige om, når det gælder selve indholdet. Derimod er de enige om, hvad revyen ikke skal indeholde.

- Der kommer ikke nogle numre om corona-virus eller frygten for den. Det er jo ikke spor sjovt, det vi er vidne til. Alt for mange har sygdommen eller frygten for den for tæt på, og alt for mange er døde, til at vi kan og vil spøge med den. Derfor bliver det absolut ikke nogen corona-revy, selv om coronaen nok også er noget, vi alle snakker om hele sommeren, siger revy-direktøren René Richardt.

Emnet er ellers aktuelt nok ved dagens brainstorm, som pressen er inviteret med til.

Den ene af revyens medvirkende, skuespilleren Mette K. Madsen, er denne dag gået i frivillig isolation, fordi hun har fået feber et par dage efter, at hun er kommet hjem fra skiferie i Livigno. Men de to andre, skuespillerne Jan Linnebjerg - tidligere og fortsat kendt som julekalendernissen Pyrus - og skuespilleren Marie Louise Wille, som er debutant i revygenren- er enig i, at der skal ikke spøges med coronaen.

Når det gælder revyens indhold er der også enighed om, at det i år er lettere at finde gode og vedkommende emner, som kan være aktuelle hele den lange spilleperiode, end det var sidste år.

- Sidste år havde vi i realiteten ingen regering at gøre grin med, fordi valget var nært forestående. I år har vi en regering og en statsminister, som det bliver let at finde plads til i revyen. Statsministeren vil så gerne være børnenes minister. Måske kan vi lave en parodi på Ingrid og Lillebror under navnet Mette og Lillebror - men uden lillebror, fordi han er blevet tvangsfjernet, griner René Richardt.

Andre idéer, der fyger over bordet, minder om nogle fra tidligere år, men i år kan de få en ekstra opstrammer meller opsang.

- Her i 2020 må man ikke flyve, og der bliver mere og mere, man ikke må spise eller sige. Man kan ikke længere købe en eskimois, og man kan ikke bare dele os op i han- og hunkøn. Hvad skulle John Mogensen have gjort, da han skrev »To mennesker på en strand - en kvinde og en mand?«. Det ville aldrig være blevet noget stort hit.

Mange af teksterne, som holdet vil optræde med, vil de selv skrive. Mette K. Madsen, som også var med i revyen i 2014, hvor TV Charlie kårede Græstedrevyen til årets revy, er gået i gang med at skrive nogle tekster specielt til Jan Linnebjerg, som på det nærmeste havde debut i revygenren på kroen sidste år. På samme måde arbejder Marie Louise Wille, som ellers mest har erfaring fra teaterroller på Det Kongelige og på Betty Nansen, også med nogle tekster og idéer. Hvad det hele ender med, kan de ikke røbe nu. Der er fortsat tid til mange møder og prøver inden premieren 19. juni.

Revyen bliver igen den sommerrevy, som har den længste spilleperiode. Den slutter først 3. oktober - dog afbrudt af to ugers ferie i juli.

At den i det hele taget spiler betragter René Richardt som lidt af et mirakel. For revyen har ikke været nogen økonomisk succes de seneste år.

- Det var den enormt varme sommer i 2018, der næsten slog hul i pengekassen. Folk blev hjemme, fordi de hellere ville sidde på stranden eller terrassen derhjemme og nyde de varme sommeraftener end gå på kro. Næste år havde vi også plads til mange flere gæster, end vi fik. Måske var det selvforskyldt, fordi vi havde premiere, før vi havde nået at indøve den ordentligt. Derfor var reaktionerne fra de første, som så den, ikke så gode, at de kunne lokke andre til at se revyen.

- Da vi sluttede af for sidste sæson talte vi alvorligt om, at det måske var sidste år, at vi spillede revy. Det var der heldigvis andre, som hørte, blandt andet borgmester Anders Gerner Frost og byrådsmedlem Jørgen Simonsen. Det kom der ingen kommunal støtte ud af. Til gengæld gik firmaerne DanBolig i Tisvilde og Helsinge samt Nordtag i Græsted sammen om at købe en hel forestilling. Det gav os den nødvendige startkapital til, at vi turde gå i gang med at planlægge endnu en revy, siger René Richardt.

Det bør i den forbindelse tilføjes, at Jørgen Simonsen er ejer af Nordtag, og at Anders Gerner Frost ud over at være borgmester fortsat er ansat som ejendomsmægler i DanBolig.

- Vi prøver også at undgå at komme i samme situation som sidste år. Vi vil ikke risikere at invitere publikum - og anmeldere - til premiere på en revy, som ikke er ordentligt indøvet. Derfor holder vi i år hele tre forpremiere med stort publikum inden den officielle premiere, siger René Richardt.