Corona begrænser: Esrum Kloster må tænke i andre baner

Gribskov - 29. september 2020 kl. 10:55 Kontakt redaktionen

Esrum Kloster og Møllegård plejer at samle flere tusinde mennesker til arrangementer som høstmarked, middelalderdage og julemarked henover året.

Men som bekendt er coronavirusset kommet i vejen for de store forsamlende begivenheder. Det har fået klosteret til at tænke i nye baner for at blive i folks bevidsthed, selvom det økonomisk ikke kan betale sig.

- Vi får mange henvendelser fra folk, der vil vide, om der kommer de arrangementer, som vi plejer at have, for eksempel høstmarked. Men vi er jo underlagt forsamlingsforbuddet, siger Kristina Bille fra klosterets event og kommunikationsafdeling.

- Men nu forsøger vi at helgardere os ved at skabe nogle intime oplevelser, så vi skaber noget værdi for publikum, samtidig med at vi også er synlige i kulturlandskabet. For det her kommer måske til at være virkeligheden det næste års tid. Så vi vil skabe nære og intime oplevelser, som måske så koster lidt mere, siger Kristina Bille.

I første omgang vil Esrum Kloster holde Ølfestival i weekenden den 2. og 3. oktober.

Festivalen skulle oprindeligt være afviklet i maj, men bliver altså nu en efterårsbegivenhed med en grænse på max 100 gæster.

- Vi udbyder billetter i såkaldte time slots, som forholder sig til forsamlingsforbuddet. Så der bliver væsentlig færre gæster - omkring 400 frem for de 1500, der normalt er med. Så der er rift om billetterne. Derudoer kommer vi til at skulle guide folk og have afstandsmarkering i forhold til bryggerne osv., siger Kristina Bille.

- Så vi får ikke noget økonomisk ud af at afholde festivalen, men vi får noget energi af at lave det, og det er godt for os at hæve fanen, siger hun.

De mindre begivenheder kan - håber klosteret - også betyde, at de gæster, der normalt kommer på klosteret til de store begivenheder, ikke glemmer, at det findes.

- Man er jo bange for at skuffe folk, og når mange af vores gæster er lokale og loyale folk, der kommer til alle mulige arrangementer, er man bange for at miste dem som publikum, når det ikke kan lade sig gøre at afvikle de store events. Vi lever højt på de store begivenheder, vi har henover året, siger hun.

Men nu vil klosteret generelt tænke i bæredygtige arrangementer - både i forhold til økonomi og antal gæster.

- Så vi vil planlægge næste år ud fra at tænke i bæredygtighed, siger hun.

På trods af forsamlingsforbuddet og de aflyste events, har klosteret haft en forrygende sommer.

- Vi ligger jo i et sommerhusområde, så hele sommeren har der været helt vildt mange gæster. Vi har haft totredjedele flere gæster end sidste sommer, så det er ret fedt. Vi var også hjulpet godt på vej, fordi vi kunne sænke entréprisen som følge af coronahjælpepakken. Så der har været drøn på. Det trængte vi også til, når vi kigger ind i et efterår uden store begivenheder, siger Kristina Bille.

