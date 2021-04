Corona-arbejdsløse får gratis kajakkursus

"Hvis man har haft et job i en at de hårdt ramte brancher, kan det måske være lidt svært at holde humøret oppe, mens man leder efter den næste arbejdsplads. I sådan en situation tror vi på, at det er godt at komme ud i naturen, have fokus på at lære noget nyt. Når man kommer på vandet, handler det om alt muligt andet end hverdagens bekymringer. Det er ikke en mirakelkur for jobsøgningen, men det kan det være for humøret", fortæller Tine og Rune Dahl Mortensen, der driver Sne & Vand sammen.