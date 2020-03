Vi følger udviklingen og er hverken foran eller bagefter, siger formand for Tisvilde Bio, Jacob Trock, om den måde, biografen forholder sig til coronavirus på. Foto: Allan Nørregaard.

Corona: Hostende biografgæster kan opfordres til at tage hjem

Gribskov - 10. marts 2020 kl. 11:30 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom myndighederne indtil videre kun har opfordret arrangører til at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1000 deltagere for at undgå spredning med coronavirus, er der også fokus på at undgå smittespredning de steder, hvor folk mødes i mindre forsamlinger. Det gælder for eksempel de to biografer i Gribskov Kommune, som har fået anbefalinger fra Danske Biografer at læne sig op af - og har gengivet disse på deres hjemmesider. Det handler blandt andet om at observere biografgængerne og overveje, om de bør være til stede, hvis de har udtalt hoste eller nysen.

- Vores mange frivillige i Tisvilde Bio har ingen mulighed for at vurdere om vores gæster har en uskyldig forkølelse eller en smitsom virus. Alligevel forbeholder vi os ret til at opfordre gæster med tydelige symptomer, at få deres billet refunderet og tage hjem igen. Vi håber på forståelse herfor, skriver Tisvilde Bio på hjemmesiden.

Der er også et hensyn at tage til de frivillige, som driver biografen, uddyber formand for Tisvilde Bio, Jacob Trock.

- Vi er en forening baseret på frivillig arbejdskraft, og dem skal vi også tage hensyn til. Så vi kan ikke andet end venligt opfordre folk til at tage hjem, hvis de er syge - vi kan ikke lege politifolk, siger han.

Biografen har også taget nogle forholdsregler for at undgå smitte.

- Vi har et almindeligt civilansvar og har valgt at sætte håndsprit op. Vi har også prøvet at fjerne ting, der kan være smittebærere, for eksempel en iPad, man kunne bruge, og sørger for at spritte lidt ekstra af på borde og andre overflader. Vi er ikke nogen stor biograf, men hvis det bliver nødvendigt kan vi for eksempel halvere antallet af billetter og sige, at de frivillige er frit stillet til at melde pas, hvis de føler sig utrygge.

- Men vi følger udviklingen og halser hverken bagefter eller er foran. Man skal forholde sig seriøst til det uden at skabe panik. Så det er en balancegang, siger Jacob Trock.