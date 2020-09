Connys søn er skizofren: "Jeg er hans mor til den dag, jeg lukker øjnene"

- Jeg vil gerne give andre et indblik i sygdommen, sorgen og systemet. Det er en del af min proces at sige det højt.

Ordene er Conny Bruuns, og den sygdom, hun taler om er paranoid skizofreni. Hendes søn, der i dag er 25 år, fik diagnosen, da han var 15 år gammel, og siden har hun, hendes mand, og parrets øvrige seks sønner tilsammen, levet med sorgen over, at han aldrig får et liv som andre unge mennesker. En sorg, som man er nødt til at sætte til side for at få hverdagen til at hænge sammen. Nu har hun valgt at holde foredrag om sine oplevelser for at give et indblik i skizofreni og hvordan psykisk sygdom påvirker hele familien, mens man samtidig må kæmpe for anstændighed i behandlingssystemet.