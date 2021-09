Den tryllebindende virkning, skærmene har på vores hverdag, kan være farlig, mener coach og forfatter Inge Madsen. Modelfoto: Adobe Stock

Coachens klumme: Skru ned for skærmene og vær til stede i livet

Gribskov - 02. september 2021 kl. 10:32 Af Inge Madsen, coach og forfatter

Som så mange andre danskere har prøvet før mig, var jeg for et stykke tid siden ramt af sygdom, der fratog mig lysten til at gøre andet end at sidde i en stol og lade mig underholde af tv.

Normalt har jeg ikke tid til at se særligt meget tv, så der var en serie, jeg gerne ville se, men ikke havde set i de tre sæsoner, den havde kørt. Så jeg gik i gang, og det har givet stof til eftertanke. For når jeg sidder og ser to eller tre afsnit på en dag, er det som at leve i en anden og parallel verden. Når et afsnit er slut, er lysten til at starte det næste rigtig stor.

Det er svært at slukke, og tanker om hvad der mon sker i næste afsnit, fylder en del. Så hvor er jeg? Hvad er det for en verden, jeg lever i?

Normalt har jeg rimeligt styr på, hvad jeg bruger min tid til og om det er det, jeg ønsker at få ud af min dag eller ej, men pludselig har et fiktivt univers taget plads i min hjerne. Mine tanker beskæftiger sig med noget, der ikke sker - et plot. Realistisk ja, og tankevækkende ja, men det er og bliver fiktion.

Men det jeg oplevede, er måske et billede på det, der i øvrigt er ved at ske med os alle - vi lever i en verden, hvor meget er fiktivt. En periode hvor vi bruger læssevis af tid på noget, vi aldrig ville bruge så meget tid på, hvis vi satte os ned og overvejede, hvordan vi ville bruge de næste 24 timer.

Lige ved hånden

En veninde fortalte mig for nylig, at hendes aftener gik alt for hurtigt, at hun ikke følte at hun nåede det hun ville. Hun følte, at hun var nødt til at bruge et par timer på at tjekke de sociale profiler, så hun var opdateret med, hvad der skete med de mennesker hun kendte.

Det var også vigtigt, at hun ikke glemte en fødselsdag, da de alle var så søde til at huske hendes. Jeg forstod hende ikke dengang, det gør jeg nu. For uanset om det er sociale medier, film, spil eller anden form for underholdning, er den jo lige ved hånden: på mobilen, på iPad'en og PC'en. Lige ved hånden. Så har vi et par minutter kan vi jo lige tjekke om der er sket noget nyt på en eller anden front. Og ofte bliver det ikke bare et par minutter!

De fleste har nok oplevet, at et par eller en gruppe af mennesker på en restaurant sad med hver sin mobil i stedet for at tale sammen. Eller at nogen er "nødt til" lige at svare på en sms, eller besvare et opkald, mens de er i selskab med andre - også under møder eller middage.

Den tryllebindende virkning skærmene har på vores hverdag kan være farlig. For når vi begynder at prioritere "skærm-livet" fremfor at være til stede i den sammenhæng, vi er i, mister vi vores evne til at tale sammen og føre en dialog, hvor man kan vende for og imod. I stedet bliver synspunkter tegnet op i de sort/hvide kommentarer, Twitter, Facebook mfl. lægger op til.

Ja eller nej?

Det er også de unuancerede udtalelser, der bliver fremført i fx Aftenshowet, der jævnligt beder lytterne om deres mening med et ja/nej spørgsmål. Dejligt overskueligt og dermed let at formidle, hvad "danskerne synes".

Uden nuancer naturligvis! Det er der jo ikke tid til. Vel at mærke en mening der kan formuleres på få sekunder, før "vi har desværre ikke mere tid" kommentaren. Vi skal jo videre til næste "emne". Kvantitet fremfor kvalitet.

Steffen Brandt har i sangen "Det mørke Jylland" skrevet: "Jeg ved at jeg sandsynligvis går glip af noget, og tænk hvis jeg nu ikke får det hele med, der gik livet lige forbi med klar besked, mens jeg selv var væk, et øjeblik, et helt andet sted". Måske var det et FB opslag måske noget andet, der forhindrede Steffen Brandt i at være til stede i et vigtigt øjeblik. Et øjeblik der af sagens natur aldrig vender tilbage.

Derfor tænker jeg, at det handler om, at vi bliver bedre til at opbygge en modstandskraft mod skærmene og alle deres tilbud om underholdning og indimellem vælger at være helt til stede i det liv vi har i gennemsnitligt mellem 79 og ca. 83 år, afhængigt af køn. Jo selvfølgelig skal der være plads til de sociale medier, men vi skal være mere bevidste om, hvad vi fravælger, mens vi er der.

Det kan være "effektivt" at gå en tur i naturen og fx lytte til podcast, men det forhindrer at vi kan bruge sanserne på det, vi er i: lytte til naturens lyde, at dufte de mange forskellige dufte, mærke vinden mod kinden osv. - med andre ord udelukker vi det, som en tur i naturen kan give. Hvis vi derimod tager lyttebøfferne af og fokuserer vores sanser og tanker på det, vi er i, kan vi få en gratis gave fra naturen -vores sind falder til ro, og vi får en helt naturlig indre ro og balance. Mindre pres og stress og dermed et bedre helbred.

