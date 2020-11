Civilbetjente slog til: Åbenlys hash-handel midt i byen

Klokken var 19.50 da civilklædte betjente standsede en gruppe unge mennesker i en tunnel under Gadekærvej i det centrale Helsinge.

Da han indså, at han var blevet opdaget, så udleverede han ifølge politiet derefter yderligere salgsposer med 7,2 gram hash og 9 gram skunk.

Hans ligeledes 18-årige kammerat, som også er fra Helsinge, blev ved samme anledning sigtet for at være i besiddelse af en kniv uden et anerkendelsesværdigt formål.