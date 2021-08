Christian Dam skifter nu sit job på Gribskov Rådhus ud med en stilling som SOSU-assistent. Han er netop begyndt på uddannelsen sammen med 32 andre, heraf 7-8 mænd i alt. Foto: Gribskov Kommune.

Christian har fundet sit kald i plejen: Jeg kan mærke, jeg gør en forskel

Gribskov - 22. august 2021 kl. 11:39 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da Danmark lukkede ned, var der også småt med arbejde til Christian Dam, der på det tidspunkt var teknisk servicemedarbejder på rådhuset i Helsinge. I stedet fik han et tilbud om at arbejde på Helsingegården plejecenter. Og det var langtfra et drømmejob for Christian Dam - i hvert fald på papiret. Men virkeligheden viste sig at være helt anderledes.

- Jeg havde aldrig drømt om at skulle hjælpe et ældre menneske, da jeg anser det som grænseoverskridende at skulle bryde intimsfæren. Min kæreste er SOSU, men det har aldrig sagt mig noget. Men så lukkede rådhuset ned på meget lavt vågeblus, og jeg sagde ja til at arbejde på plejecenteret. Jeg fik lovning på, at det var tekniske opgaver, jeg skulle løse. Ligesom på rådhuset, fortæller han.

Men det udviklede sig til, at han også blev sendt i køkkenet for at lave morgenmad og smøre franskbrødsmadder.

- Men jeg troede, det var for 14 dage, så det skulle bare overstås, fortæller han.

Christian Dam begyndte selv at opsøge øvrige opgaver for at få tiden til at gå.

- Så jeg begyndte at køre borgere til genoptræning og hjalp borgerne med at komme ned på deres værelse og hvile sig. Jeg fik flere og flere plejeopgaver, fortæller han.

Og det viste sig at være anderledes spændende, end han havde regnet med.

- Det var så interessant, at jeg søgte ind på assistentuddannelsen. Jeg har lavet en aftale med Gribskov Kommune, hvor jeg får voksenløn i stedet for SU, fortæller Christian Dam, der netop har haft første skoledag.

For ham er det vigtigt, at han kan mærke, han gør en forskel for de ældre.

- Når bare man gør en lille ting, så smiler de over hele femøren. Hvis man laver en god portion havregrød, bliver det rost til op over skyerne. Det betyder noget for dem. Og så får man et smil igen, siger han.

Han forventer ikke, at det bliver den store udfordring at finde et job efter endt uddannelse. Han vil gerne arbejde på Helsingegården igen, hvor han har lært beboerne at kende.

Han håber også at kunne vise, at der er mange positive sider ved SOSU-assistentjobbet, i en tid, hvor kommunen har svært ved at skaffe arbejdskraft.

Christian Dam har været ansat i 22 år i Gribskov Kommune, heraf 16 år på genbrugsstationen i Højelt og seks år på rådhuset.