En kvinde mener at have set latexblotteren i strandkanten mandag morgen. Modelfoto: Adobe Stock

Chokerende syn i strandkanten: - Det var latexmanden

I slutningen af april modtog politiet tre anmeldelser over en uge om, at latex-blotteren var set i Tisvilde Hegn op mod parkeringspladsen og byen.

Mandag morgen mener en kvinde nu at have set manden - der er set flere gange i området iført sort beklædning og i nogle tilfælde maske og sydvest-hat lavet af latex/plastik-lignende materiale.

På Facebook skriver en bekendt til kvinden, at hun var på en løbetur på stranden, da hun så latexmanden kravlende i vandkanten i sort tøj og med maske cirka 400 meter fra parkeringspladsen. Han skriver, at kvinden tog flugten, dukkede sig og ikke turde kigge tilbage, og at hun var chokeret, da hun vendte tilbage fra løbeturen.