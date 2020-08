En glad og overrasket prismodtager.Foto: Mick Steen Nielsen.

Cheflivredder blev hædret af Dansk Svømmeunion

Gribskov - 31. august 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1992 har John Mogensen været ambassadør for livredningstjenesten langs Nordsjællands strande, og det arbejde blev cheflivredderen fredag aften hædret for med Dans Svømmeunions æresbevis. Det skete på Det gamle Posthus i Gilleleje i forbindelse med den årlige fest, der markerer afslutningen på livreddersæsonen. Prisen blev overrakt af Dansk Svømmeunions bestyrelsesmedlem og livredningsansvarlig, Ide Kristine Kromann, og den blev ledsaget af mange rosende ord om prismodtageren.

Udover involveringen i selve kystlivredningsarbejdet hver eneste sommer, har John Mogensen været primusmotor for en lang række aktiviteter i relation til Den Nordsjællandske Kystlivredning - herunder børnelivredning, livredning for udviklingshæmmede og daglig svømmetræning i havet. Som svømmetræner, livredder og marinebiolog har John Mogensen de seneste to årtier været med til at skabe forståelse for havets mange facetter - både glæder og farer - for børn i lokalområdet. Dansk Svømmeunions bestyrelsesmedlem, som selv har været kystlivredder år tilbage, berettede i sin tale om et af sine første møder med John Mogensen tilbage i 1998:

- Der på toppen af ét af skurene sad en rolig og dedikeret person, som ligesom fik alle os andre livreddere til at blegne i styrke, ro og pondus. Der sad du, John. Historien om at du engang tilbage i 90'erne havde reddet tre personer ud af et revlehul og genoplivet den ene og derved sikret, at alle havde det godt efterfølgende, var nok også medvirkende til den respekt vi allerede havde for dig. Også dengang.

- Du har haft stor betydning for det kendskab og ikke mindst den anerkendelse, der er blevet skabt blandt danskerne omkring ikke blot livredningssagen men også svømning i det hele taget, og jeg er stolt over at få lov til at overrække dig Dansk Svømmeunions æresbevis i aften. Der findes kun én John Mogensen. He is one of a kind, sagde hun ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion.

Til stor applaus modtog en meget overrasket John Mogensen det fysiske bevis på anerkendelsen, et Royal Copenhagen krus, diplom og blomster.

Mennesker - ikke udstyr Og til Frederiksborg Amts Avis siger John Mogensen et par dage derpå, at han virkelig var meget overrasket over prisen:

- Den havde jeg ikke set komme. Jeg er super glad for det, og jeg har også den dybeste respekt for dem, der ikke fik prisen, siger han og fremhæver ydmygt, at mange andre også har gjort sig fortjent til prisen, der ikke uddeles fast hvert år.

»Beviset overrækkes således kun i de tilfælde, hvor bestyrelsen vurderer, at der er en værdig modtager blandt indstillingerne,« står der på Dansk Svømmeunions hjemmeside.

John Mogensen peger på, at mange andre har været med til at skabe livredningstjenesten.

- Både livredderne gennem tiden og politikerne har været med til at skabe tjenesten. Det er bare mig, der har haft ansigtet mest fremme, griner han.

- Men vi har da været synlige og har gjort noget for badesikkerheden. Vi har valgt en meget lavteknisk model, hvor rugbrødsmotoren er hovedingrediensen. Det er mennesker og ikke udstyret, der gør forskellen, siger han.

- Så jeg er glad for, at nogen har værdsat, at vi er gået mod tidens trend og har holdt det meget lavteknologisk, siger John Mogensen.

Han er søndag på vej til den allersidste dag på stranden.

- Vandet er 19 grader, så det er stadig godt til en badetur, men man skal selvfølgelig passe på, når vi ikke står der mere. Vi har desuden nu hængt seks redningstorpedoer, som er det livredningstjenesten bruger frem for redningskranse. Vi har hængt dem op i Tisvildeleje, Lille Kulgab, Stængehus, Liseleje og ved Østmolen i Gilleleje, fortæller John Mogensen.

