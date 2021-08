Udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft mener, at større centre kan være med til at sikre dygtige lærere. Modelfoto: Adobe Stock

Centralisering på skoleområdet på vej: Vi er for sårbare

Gribskov - 31. august 2021 kl. 09:17 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Flere frustrerede lærere fra specialtilbuddet på Nordstjerneskolen i Helsinge trådte i weekenden frem og fortalte om deres bekymring for en foreslået reorganisering på det specialpædagogiske område i Gribskov Kommune.

Den nye organisering vil samle kommunens 11 specialtilbud i færre, større centre. Det betyder i Nordstjerneskolens tilfælde, at flere af skolens sårbare og skrøbelige unge skal rykkes til Sankt Helene Skole i Vejby, mens andre igen skal til Gribskolens afdelinger i Græsted og på Tingbakken ved Esbønderup.

Ifølge lærerne på Nordstjerneskolen vil dette gå ud over børnene. Både fordi de kommer væk fra den hverdag nær almenområdet på Nordstjerneskolen, de kender, og fordi flere får længere til skole, men ifølge lærerne også flere af dem ikke har planer om at følge med.

Over den seneste tid har fire lærere fra specialtilbuddet på Nordstjerneskolen allerede sagt op, siger Nikolaj Jørgensen, der er tillidsrepræsentant på skolen. Og flere vil komme til, lyder det.

- De her tilbud er skabt ud fra nogle lokale behov på skolen, som kommunen sidenhen har taget patent på. Så regner de med, at de bare kan flytte det videre - men det kommer ikke til at ske, siger Kim Hermansen, der er lærer i specialtilbuddet Y-klassen på Nordstjerneskolen. Han siger selv, han ikke regner med at følge med til Vejby.

- Vi er for sårbare Ifølge Natasha Stenbo Enetoft (Venstre), der er formand for udvalget for Børn, Idræt & Familie, er en del af sigtet med reorganiseringen netop at undgå situationer som den nuværende, hvor mange lærere på kort tid har forladt specialafdelingen på Nordstjerneskolen.

- Vi er stærkt udfordrede på eksempelvis netop Nordstjerneskolen. Vi har svært ved at rekruttere nye lærere, blandt andet fordi tilbuddene er små. Vi har 11 specialtilbud, og det er både dyrt og svært at rekruttere medarbejdere til. Er det dét, der er bedst for børnene, spørger Natasha Stenbo Enetoft. Og svarer selv:

- Det går ikke, at vi er helt på spanden, hvis der er en enkelt, der siger op. Så bliver vi for sårbare, og det går i sidste ende ud over børnene, siger hun.

En anden kritik fra lærerne går på, at de ikke føler sig hørt i beslutningsprocessen. Her henviser Natasha Stenbo Enetoft til, at der frem mod det kommende skoleår, hvor reorganiseringen skal træde i kraft, vil være en inddragende proces.

- Hvis byrådet nikker ja til det, så er der jo et helt år, hvor der vil være en inddragende proces med forældre, børn og personale, siger hun og tilføjer:

- Så processen er ikke slut endnu. Den nuance, synes jeg, mangler.

Udvalgsformanden vil i øvrigt gerne præcisere, at hun ikke tidligere har takket nej til at udtale sig om sagen. Hun havde blot ikke mulighed for dette inden avisens deadline fredag.

K: Træt af omorganiseringer Som den eneste i udvalget for Børn, Idræt & Familie stemte Konservatives Trine Egetved imod planerne om omorganiseringen.

- Jeg synes, det er synd, hvis vores dygtige personale forsvinder, fordi vi konstant og hele tiden rykker rundt. Jeg har siddet i byrådet i otte år, og der har ikke været andet end rykken rundt, siger Trine Egetved.

Derudover bekymrer det Trine Egetved, at man relativt vil have mange specialelever på nogle af kommunens mindre skoler.

- Jeg er bekymret for, om der vil være børn nok i almenskolen de steder til at kunne rumme de børn, der skal i specialtilbud. Derfor er jeg bekymret for, om vi ender med at placere en masse børn på nogle specialskoler »for good«, fordi der ikke er mulighed for at placere dem frem og tilbage, siger Trine Egetved.

Ifølge administrationens plan vil der fra januar til april 2022 være »inddragelse af interessenter«, hvor »medarbejdere, børn og forældre får indflydelse på kontretiseringen af de tre centre.«