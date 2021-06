I den danske komedie 'Centervagt' foreslår vagten Glen, at de stjæler i deres eget center for at bevise, at centervagter ikke er noget, man sparer på. Pressefoto

Centervagterne slår sig løs i ny dansk komedie

Den danske komedie 'Centervagt' foregår i et skrantende shopping center, hvor der er planer om at skære ned på vagtpersonalet.

De to sikkerhedsvagter Glen og MC må derfor ty til utraditionelle metoder for at beholde deres jobs. Glen og MC har aldrig haft det sjovere, for det er let at være heltemodig vagt, når tyven er din kollega i forklædning. Men så bliver en ny vagt ansat...