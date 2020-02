Jesper Behrensdorff - kan fortsat stå i spidsen for campingfirmaet, der har hjemsted på Bomose Allé i Tofte ved Helsinge. Foto: Lars Skov

Camping-firma reddet ud af konkursbo

Bijé Fritid & Camping, Helsinge, der blev erklæret konkurs den 27. januar, er reddet ud af konkursboet. Dermed kan de 20 ansatte i firmaet, der handler med campingvogne og -udstyr, fortsætte på deres arbejdsplads. Konkursbegærinbgen blev indsendt af Handelsbankens afdeling i Hillerød, og det er et samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn, som nu gør det muligt at genrejse firmaet.

»Siden vi den 20. december meget pludseligt modtog en opsigelse og senere konkursbegæring fra vores tidligere bankforbindelse, har alle i huset knoklet for at finde en løsning. Vi har siden, vi modtog konkursdekretet fra skifteretten, forhandlet med kurator, der også har været i dialog med andre interesserede købere, men vi endte med at være højestbydende.