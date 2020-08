Camilla Plum må igen lave mad i sit køkken

Den 30. juni fik hun en sur smiley og et omgående forbud mod salg og markedsføring, efter at Fødevarestyrelsen havde været på besøg.

Blandt kritikpunkterne var: Der var ikke rindende vand i en håndvask i køkkenet, hverken koldt eller varmt. Der var massiv forekomst af mug på bøtter med fødevarer. Samtlige døre til køkkenet, produktionslokalet og »bageri« stod åben under kontrolbesøget. Massiv forekomst af mug i vinduerne i køkkenet. Stor mængde vand og jord på gulvet i produktionskøkkenet. Ejer (Camilla Plum, red.) ryger i produktionslokalet under produktion af blandt andet salat og kogning af bønner, pakning af bønner og påbegyndt produktion af trifli. Gulvet fremstår i rå beton.

- Det var en god oplevelse at se, at tingene er bragt i orden på en god og grundig måde, siger sektionsleder Martin Birch Hansen, FødevareKøbenhavn, som er en del af Fødevarestyrelsen.

Han oplyser, at det næste besøg på Fuglebjerggaard vil foregå inden for de næste fire måneder.

»Min fejl« Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Camilla Plum. Men i et nyhedsbrev i juni erkendte hun, at hun selv var ude om det:

- At det er en forkert prioritering er helt sikkert min fejl, og dem begår jeg som alle andre, men jeg vil gerne sige, at i alle de 40 år, jeg har lavet enorme mængder mad til andre, aldrig har været ude for, at der er nogen, som har fået ondt i maven af min mad, skrev Camilla Plum.