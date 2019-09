Café om døden er et hit

Selvom titlen Dødscafé kan lyde lidt tungt og sørgmodigt, bliver der ofte grinet - og talt en hel masse om livet også. Det fortæller Søster Christensen, der er tovholder for Dødscaféen i Frivilligcenter Græsted. Siden januar har caféen inviteret alle interesserede til at dele tanker, følelser, oplevelser og spørgsmål om liv og død - og måske få et mere afslappet forhold til døden, som ingen alligevel kan undslippe. Det tilbud har fem-seks mennesker taget i mod hver gang, og caféen fortsætter i efteråret med et månedligt møde.

