Café Liv & Død på Posthuset

Fire dage i løbet af efteråret kan du besøge Café Liv & Død på Det gamle Posthus i Gilleleje, "Er du nysgerrig på livet og døden? Så kom og del dine tanker, følelser, spirituelle oplevelser, spørgsmål i forhold til det eksistentielle i livet. Måske du vil opleve et større nærvær og intensitet i dit daglige liv. Rummet er trygt, konfidentielt og ikke dømmende i samvær med andre, som har lyst til at være sammen om det uudtømmelige og givende emne," skriver Café Liv & Død i en pressemeddelelse.

Alle er velkomne, det kræver ingen forudsætninger at deltage. Rammerne er, at der vil være kaffe, thé og kage. Der er to tovholdere. Tag evt. en ven/veninde med, hvis det giver mening for dig.