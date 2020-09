Café Grå aflyst resten af året

"Vi er kede af at meddele, at Cafe Grå ikke kan gennemføres som planlagt i dette efterår. Vi skulle have startet op her i september. Det antal deltagere, som normalt møder frem, vil desværre langt overstige det tilladte. Vi ønsker ikke at afvise folk i døren.Derfor kommer denne aflysning for resten af 2020. Ramløse og Annisse Guiderne vil fortælle, når det igen er muligt at mødes i cafeen," skriver Ramløse/Annisse menighedsråd og cafeens bestyrelse i en pressemeddelelse. jesl