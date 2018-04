Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmøder skal poppe op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmøder skal poppe op

Gribskov - 05. april 2018 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der blændes op for byrådsmøder i landets kommuner, er det med relativt få borgere og deltagere. Til trods for at byrådsmøder er åbne for offentligheden. Men det skal der nu laves om på i Gribskov. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Med ny borgmester Anders Gerner Frost ved roret vil kommunen forsøge sig med tema-byrådsmøder, der skal afholdes lokalt i de små byer og samfund. De skal ikke erstatte, men være et supplement til de traditionelle byrådsmøder.

- Hvis vi finder, at her er et område, vi gerne vil drøfte lokalt, så tager vi et temamøde, siger Anders Gerner Frost.

Han giver som aktuelle eksempler et møde om Nationalparken i Esrum og Esbønderup eller Arresø i Ramløse. Meningen er at inddrage flere borgere end de sædvanlige Tordenskjolds soldater, der dukker op til byrådsmøder.

- Vi vil gerne have bredere fat og en tættere dialog med lokalsamfundene, siger Anders Gerner Frost.

Det tidligere borgmesterparti Venstre, er med på ideen:

- Vi er friske på at prøve nye ting af. Det er vigtigt, man skaber en begejstring for byrådsarbejdet, siger Kim Valentin (V).

Lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Martin Bækgaard, har ikke tidligere hørt om pop-up byrådsmøder, men han mener, det kan være en god ide.

- Den efterhånden 10-11 år gamle kommunalreform er blevet kritiseret for at flytte tingene for langt væk fra borgerne. Det her kunne være en måde at flytte det tilbage og gøren borgere interesserede og engagerede.