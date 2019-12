Se billedserie Jan Helge Larsen (til venstre) - kunne ikke få byrådet til at sætte beslutningen på pause.

Byråd afviser tilbud om samskabelse

Gribskov - 10. december 2019

Over 100 borgere fra Dronningmølle blev afvist, da de ville have Gribskov byråd til at bremse beslutningen om placeringen af en ny antennemast, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag:

- Det er rigtigt nok, at I har holdt mange møder med os, men lad være med at kalde det dialog og medinddragelse. Der har ikke været nogen inddragelse, lyder det fra Maud Pedersen fra Dronningmølle, da hun synligt irriteret over at høre det ene byrådsmedlem efter det andet undlade at svare på konkrete spørgsmål om placeringen af en ny 42 meter høj sendemast for mobiltelefoni på stationspladsen i Dronningmølle, stiller sig op bag mikrofonen under spørgetiden ved Gribskov byråds møde tirsdag aften.

Her kunne hun og lidt over 100 andre borgere fra Dronningmølle høre blandt andre formanden for fagudvalget Udvikling By og Land Pernille Søndergaard (Nytgribskov), samme udvalgs næstformand Bent Hansen (V), borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) og de tidligere formænd for henholdsvis plan- og miljøudvalget og teknisk udvalg Morten Jørgensen (Nytgribskov) og Bo Jul Nielsen (løsgænger) afvise at tage yderligere hensyn til Dronningmølleborgernes synspunkter.

Maud Pedersen er nummer seks, der rejser sig for at stille spørgsmål. Yderligere tre når at stille spørgsmål, inden borgmester Anders Gerner Frost mener, at nu kan det være nok med flere spørgsmål om den sag.

Inden de mange borgere kommer ind i byrådssalen har de stået ude på trappen til rådhuset med fakler og bannere forsøgt at synliggøre deres vrede mod kommunens håndtering af mastesagen.

Sidste chance

- Det er vores sidste chance for at påvirke en beslutning, siger mastegruppens talsmand Jan Helge Larsen, da han skal forklare, hvorfor han og de andre borgere har taget opstilling uden for rådhuset.

- At rejse en 42 meter høj mast midt i Dronningmølle er en skamstøtte. Kan man forstille sig, at det samme kan ske midt i Helsinge lige uden for rådhuset? Nej. Vi mangler er svar på, hvorfor den absolut skal stå et sted, ingen kan gå ind for, og hvorfor den skal være så høj, siger han..

- Vil du da ikke selv havde bedre mobildækning? bliver han spurgt.

- Jo. Derfor har vi også peget på et meget bedre sted - på Lauritzen-grunden på Hulerødvej, hvor den kan stå og være delvist dækket af træer, lyder svaret.

Samskabelse

Jan Helge Larsen er den første, der rejser sig inde i salen for at stille spørgsmål.

- Vil byrådet lytte til borgerne og deltage i samskabelse med borgerne om, hvor der skal placeres en mobilmast i Dronningmølle? Vil byrådet være med til at placere masten uden for den del af byen, hvor der bor flest helårsbeboere? spørger han.

Den første til at svare er udvalgsformand Pernille Søndergaard.

- For udvalget blev sagen afsluttet den 26. november, da vi godkendte placeringen ved stationspladsen. Derfor er der nu ingen ny proces, der skal startes op. Af sagen kan jeg se, at der har været omkring 40 korrespondancer og møder med Dronningmølleborgere om placeringen. Vi har ikke noget ønske om mere samskabelse, fordi sagen er besluttet, siger hun.

- Vil I sætte den nuværende beslutning på pause, mens det undersøges om der er andre muligheder? Det kan der være grund til. Der er jo en hel del fejl i den rapport, som udvalget har besluttet sagen ud fra, forsøger Jan Helge Larsen igen.

Denne gang er det det borgmester Anders Gerner Frost, som tager ordet:

- Du har stillet en række spørgsmål, men sagen er afgjort. Som byråd har vi den opgave at sikre en infrastruktur. En af disse ting er netop at gør det muligt at stille master op. Mange vil have bedre mobildækning, men ingen vil have masterne, siger han.

- Det passer ikke, råbes der fra salen, og mastegruppens medlemmer og de andre borgere får ikke lejlighed til at nævne deres konkrete forslag til placering.

Og sådan fortsætter det. Alle de øvrige, der spørger til sagen får at vide, at beslutnbingen om placeringen af en ny antennemast er truffet. Den skal på det sted, som udvalget godkendte den 26. november.

Mens de mange Dronningmølleborgere myldrer ud igen efter spørgetiden indgår ord som dialog og samskabelse i flere af deres afskedsreplikker.