Bymose Hegn prøver at tænke nyt og vækste sig ud af krisen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bymose Hegn må tænke nyt under corona: Inviterer lokale indenfor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bymose Hegn må tænke nyt under corona: Inviterer lokale indenfor

Bymose Hegn Hotel og Konferencecenter i Helsinge tænker i nye baner for at komme gennem coronakrisen med skindet på næsen.

Gribskov - 29. november 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

Som verden ser ud for tiden, er det ikke nemt at være hotel og konferencecenter. Det mærker man tydeligt hos Bymose Hegn, der derfor prøver at tænke anderledes.

Læs også: Lokal skoleleder udgiver børnebog

- Der kommer jo ikke så mange, som der plejer, og de arrangementer, vi plejer at holde lokalt - vi holder for eksempel normalt et julebal - det kan vi jo heller ikke holde i år. Men vi vil gerne række ud og gøre noget for lokalsamfundet, siger bestyrelsesformand for Bymose Hegn, Per Bendix.

- Så i stedet for at lægge os ned, prøver vi at gøre noget, uddyber han.

Bymose Hegn har blandt andet planlagt en række foredrag, blandt andet med Lennart Weber, der har skrevet en bog om opfinderen Nellerød-manden.

Derudover vil hotellet arrangere banko med stegt flæsk og persillesovs i december. Hertil er det planen, at der kommer lokale musikere og spiller.

- Så det bliver noget, hvor publikum sidder ned og lytter, siger han.

Julemaden kan man også hente på Bymose Hegn. Og så vil nytårsmaden også kunne hentes som take away - endda som drive in, hvor gæsterne ikke behøver gå ud af bilen.

Når der engang bliver mulighed for at færdes mere frit, har Bymose Hegn planer om at invitere lokale fødevareproducenter ind til marked bag hotellet.

- Vi ville gerne have holdt et julemarked på den kæmpe græsplæne, vi har omme bag. Det kan vi så ikke i denne tid. Men fremadrettet vil vi rigtig gerne samarbejde med lokale prducenter og vise dem frem, siger Per Bendix.

I løbet af november og december byder Bymose Hegn på følgende arrangementer:

Den 26. november står den på tapas og foredrag med Hasse Traberg-Andersen, den 8. december er der ligeledes tapas - og foredrag med Lennart Weber, der har skrevet en bog om Nellerød-manden. Den 15. december står den så på stegt flæsk og banko. Alle arrangementer indledes med spisning klokken 18.00.

Se mere på bymosehegn.dk.

relaterede artikler

Seniorklubs julefrokost er aflyst 29. november 2020 kl. 07:17

Syng sammen i Vejby Kirke 28. november 2020 kl. 17:15