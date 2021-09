Badehotellet skulle efter planen være med omkring 30 værelser. Foto: Illustration

Send til din ven. X Artiklen: Bygherre dropper badehotel: - Ikke det værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bygherre dropper badehotel: - Ikke det værd

Gribskov - 15. september 2021 kl. 09:45 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

DRONNINGMØLLE: - Hvis det ødelægger den gode stemning i Dronningmølle, så vil jeg da hellere undvære den del af lokalplanforslaget, siger ejeren af Dronningmølle Strand Camping, Keld Althoff i en pressemeddelelse.

Dermed ser planerne om et meget omdiskuteret badehotel i Dronningmølle nu ud til at være skrinlagt.

I pressemeddelelsen oplyser Keld Althoff, at han allerede har skrevet til Gribskov Kommune og bedt om at få slettet de afsnit i lokalplanforlaget 309.07, der åbner mulighed for opførelse af et badehotel på Dronningmølle Strand Campings areal.

Som ejer af campingpladsen havde Keld Althoff tidligere anmodet Gribskov Kommune om en ny lokalplan med henblik på at kunne tilpasse pladsens faciliteter fremover. Den eksisterede lokalplan er fra 1993 og Keld Althoff har ønsket at fremtidssikre anvendelsen af området med bl.a. et badehotel, flere hytter og shelters for at imødekomme behovet for overnatninger i området, lyder det i pressemeddelelsen.

Udarbejdelsen af lokalplanen har taget mere end to år. Administrationen skulle ifølge den oprindelige plan netop nu behandle de høringssvar, der er indsendt i høringsperioden, for herefter at forholde sig til, hvad man som kommune og af hensyn til borgernes svar reelt kunne give tilladelse til. Men nu bliver det altså et ændret, reduceret udspil fra ejeren, der i stedet sendes til behandling i det politiske fagudvalg, Udvikling, By og Land, i den kommende uge.

Har mødt kritik

Forslaget til den ny lokalplan, som var i høring før sommerferien, vakte kritik i lokalsamfundet.

I forslaget ville badehotellet kunne blive op til 12,5 meter og fire etager højt.

Syv grundejerforeninger indsendte ikke blot et høringssvar, men også en klage over forslaget, som de bl.a. mente, gav bygherre for vide rammer, og de kritiserede også, at høringsfristen på fire uger var for kort.

Badehotellet er planlagt til at ligge uden for, men tæt op ad Ruslandsfredningen - lyngområdet hvor Tegners museum ligger. Lyngområdet er også et Natura 2000-område, hvilket havet ud for Dronningmølle også er defineret som.

- Vi ønsker at bevare det her relativt lille naturareal i forhold til alt det, der bliver bygget, har Christian S. Laursen, formand for Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark, tidligere sagt til avisen. Grundejerforeningen har udformet og er ansvarlig for klagen - hvilken seks andre grundejerforeninger altså støtter op om. Klagens pointer er også indgivet som høringssvar.

- Lad os nu prøve at honorere den hensigt, man havde, dengang man fredede det. I stedet for at få bygget mest muligt. Det er i virkeligheden det, der er vores anke, og det, vi forsøger at gøre noget ved, sagde han.

- Ikke det værd

- Når der går næsten 30 år imellem at man reviderer en lokalplan, så er jeg nødt til at tænke visionært og have det lange lys på for at kunne udvikle min forretning. Men allerede inden forvaltningen overhovedet har behandlet høringssvarene og inden vi er nået til at skulle debattere indholdet, er der skabt så meget uro omkring den del, der vedrører badehotellet, at jeg har valgt at trække badehotellet helt ud af lokalplanforslaget. Jeg lytter til hvad nogle af borgerne i Dronningmølle mener er negativt ved badehotellet, og det har i øvrigt altid været min intention at lytte. Jeg syntes bare, at vi lige skulle have fået præsenteret høringssvarene først af forvaltningen, siger Keld Althoff i sin pressemeddelelse og fortsætter:

- Men jeg ønsker ikke at ødelægge den gode stemning i byen og kæmpe imod vindmøller af misforståelser, som jeg ser dukker op på sociale medier. Det er en båd som en konservativ byrådspolitiker ihærdigt har forsøgt at få til at gynge og jeg konstaterer, at et forventet kendskab til en lokalplansprocedure nemt fordamper i iver efter stemmer, siger Keld Althoff.

Modstanden mod badehotellet er særligt begrundet i højden på fire etager og "et grimt udseende". Til det siger Keld Althoff:

- Hvis høringssvarende viste, at folk syntes fire etager var for højt, så havde vi ændret det til tre etager. Og fordi arealet, der var udpeget til badehotel er lavtliggende, ville det have givet en bygningshøjde, der svarer til omkringliggende bygninger. Grimt? Ja. Men jeg har aldrig ment, at badehotellet skulle se sådan ud som i lokalplanforlaget, der er en rammeaftale. Man hyrer ikke en arkitekt før man ved, hvad man må bygge og har aktuelle planer om at realisere det, siger Keld Althoff, der efter eget udsagn nu ser frem til en sober og hurtig sagsbehandling af lokalplanforslaget.