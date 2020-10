12. oktober kan man på Helsinge Bibliotek bygge rollespilsvåben og bagefter kaste sig ud i kampen mod et drabeligt monster. Pressefoto

Artiklen: Byg et rollespilsvåben og slås med monsteret

Efterårsferien venter forude, og her har Helsinge Bibliotek et godt tilbud til rollespilsglade piger og drenge i alderen 6-12 år mandag 12. oktober kl. 10-14.

- Vi har inviteret Rollespilsakademiet til at lægge vejen forbi biblioteket i efterårsferien. Vi vil gerne give børnene et tilbud, hvor de både kan lave deres eget rollespilssværd og bagefter kæmpe mod et drabeligt monster sammen med instruktører fra Rollespilsakademiet, fortæller Mikkel Hvam Rasmussen fra bibliotekets børnegruppe i en pressemeddelelse.