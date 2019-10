Byen bakker op om ny café

Det er en glad formand for Gadekærforeningen i Helsinge, Conny Nielsen, der gør status et par uger efter, de fire Helsinge-foreninger Powerbank, Gribskov Event, Gadekærforeningen og Helsinge4you, offentliggjorde et nyt initiativ, der skal skabe liv i Helsinge. I begyndelsen af november åbner de Kulturcaféen i VP Arkaden, som skal drives af frivillige. Og foreningerne er nærmest blevet blæst bagover af henvendelser fra folk, der på den ene eller anden måde ønsker at bidrage til caféen. Lige fra frivillige til baren, musikere, der vil optræde, sponsorer eller noget helt fjerde. Det ses også på caféens facebookside, hvor der er masser af ros til initiativtagerne og tilbud om at give en hånd på mange forskellige måder.

- Vi ved godt, at vi har gang i noget godt, men at der er så stor opbakning fra alle, det er helt fantastisk.

