Conny Nielsen mener, at man som butiksdrivende må gøre en indsats for at løfte både butikkerne og gågaden. Foto: Camilla Nissen.

Butiksindehaver ser ingen fordel ved sivegade

Gribskov - 01. maj 2019 kl. 11:54 Af Camilla Nissen

- Personligt kan jeg ikke se fordelene ved at gøre gågaden til sivegade.

Det siger Conny Nielsen, indehaver af butikken Troldeæsken og formand for Gadekærforeningen, der understreger, at hun udtaler sig på egne vegne. Hendes udtalelse kommer i forlængelse af, at byrådspolitiker Jesper Behrensdorff (K) forleden i et debatindlæg stillede forslaget om at lade biltrafik sive gennem gågaden.

- Måske er tiden løbet fra en traditionel gågade? Skal vi give det et forsøg og gøre gågaden til en sivegade med let kørsel, hvor den er ensrettet fra Gadekæret og Stationen med udkørsel ved den nye Netto butik? lød det i indlægget, der var affødt af, at Helsinge står over for at få 200 nye boliger og biblioteket måske flytter ind i Tinghuset.

- Hvis vi ikke skal afvikle vores by, så skal vi gøre noget ved det NU! skrev han.

Men Conny Nielsen mener, at udviklingen skal ske på anden vis.

- Vi har ikke en samlet mening i foreningen. Men hvis man laver en sivegade, hvor man kan køre gennem gågaden og dreje fra ved den ny Netto, leder man bare kunderne væk alligevel, mener Conny Nielsen.

Hun mener, at butikkerne selv må gøre en indsats for at give gågaden et løft.

- Butikkerne må selv løfte sig. Vi må forsøge at gøre gågaden mere attraktiv. Måske med borde, stole, blomster og mulighed for at sætte sig og drikke et glas koldt vand foran butikkerne, siger hun.

Hun mener, det er nemt at komme ind til butikkerne i forvejen.

- Der er rigeligt med parkeringspladser, og det er ikke sådan, at man ikke kan komme ind til butikkerne. Og man skal jo have motion, så man kan jo tage turen hele vejen gennem gågaden til Vestergade og tilbage igen, siger hun.

Indbydende by

Hun mener også, at der vil ske en udvikling i gågaden, når SuperBest rives ned, og der åbnes op fra parkeringspladserne og helt ind til gågaden. Og allerede ude fra Kildevejen skal der tænkes i at lokke kunder til, mener hun.

- Vi går også med tanker om, hvordan vi får folk fra Planteskolen på Frederiksborgvej og op mod bymidten. For det er svært at få øje på, hvis der ikke er noget hyggeligt op ad vejen. Her kunne man gøre meget for at gøre det mere indbydende. For eksempel stille cykler med blomster på eller flag. Vi skal gøre det hyggeligt, venligt og imødekommende, siger hun.

På ønskelisten er også butikker som Normal, Søstrene Grene og andre kæder samt flere caféer. Men det er svært, erkender Conny Nielsen. I første omgang foreslår hun, at butikkerne slår sig sammen i de store lejemål på gågaden.

- Men man kan i hvert fald gøre det til en oplevelse at komme ind i butikkerne. Jeg har selv slået mig sammen med Bruuns Interiør så vi både har tøj til damer, børn, interiør samt en ny afdeling af legetøj. Så er man ikke bare en tøjbutik. Så hvis nu butikkerne slår sig sammen tre-fire stykker, kan det give nogle spændende butikker, mener hun.

I gårsdagens avis fortalte formand for By, Land og Udvikling, Pernille Søndergaard, at udvalget snart indleder en samskabelsesproces, der skal udvikle bymidten i Helsinge. Her vil alle relevante aktører blive spurgt til forslag. Når Conny Nielsen bliver spurgt, vil hun svare følgende:

- Jeg vil opfordre til, at vi gør noget sammen. Vi skal sørge for, at butiksdrivende har råd og lyst til at åbne noget i Helsinge. Og så skal vi gøre gågaden hyggelig, siger hun.