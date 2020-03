Se billedserie Der er kun få meter mellem den ny Rema 1000 og Netto, som sidste år flyttede ind i Irmas gamle butik.

Butiks-åbning uden kø-tilbud

Gribskov - 19. marts 2020 kl. 18:59 Af Karl Erik Frederiksen

Der bliver ingen supertilbud, der kan få kunder til at stå i kø, når Rema 1000 åbner ny butik i Helsinge, skriver Frederiksborg Amts Avis:

Normalt, når de store dagligvarekæder åbner nye butikker sker med brask og bram - med såvel festlig musik som tilbud, som er for gode at sige nej til. Sådan kommer det ikke til at gå, når en ny Rema 1000 åbner på bagsiden af Helsinges gågade med indkørsel og facade ud mod Rådhusvej.

Åbningen sker som planlagt torsdag 26. marts klokken 08:00 - med mindre at regeringen og sundhedsmyndighederne kommer med nye anbefalinger eller restriktioner, som kan ramme dagligvarebutikkerne.

- Vi åbner stille og roligt uden de helt vilde kø-tilbud. Vi skal jo følge de retningslinjer, der er for at begrænse hvor tæt, kunder og ansatte må opholde sig i butikken, siger den ny købmand Niels Henning Pedersen, der tidligere har været REMA-købmand i Jonstrup og Vejby. Nu bliver han det i Helsinge, hvor han og hans familie også bor.

- Vi gør, som man gør i alle Rema-butikker. Vi sætter skilte op om, at man skal holde afstand, og vi sørger for, at der står håndsprit og handsker fremme, så vi kan minimere smittefaren.

- Det er selvfølgelig en kedelig måde at åbne på, men vi vil hellere være kendt for ikke at være letsindige, end for at have medvirket til at sprede smitte. Måske finder vi en dag, når det hele er kommet ned i et roligt leje igen, hvor vi kan invitere kunderne indenfor til nogle af de kanongode tilbud, vi ville have givet dem på åbningsdagen, siger Niels Henning Pedersen.

- Alt er klar til åbningen. I øjeblikket har de ansatte travlt med at sætte varer på hylderne. Der er ingen tegn på, at der kommer til at mangle varer. Bemandingen er også som den skal være. I alt 40 personer er ansat.

- Der er fem fuldtidsansatte. Resten er primært unge mennesker, der er ansat på deltid. Vi har ikke haft problemer med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret personale, og inden af de ansatte har meldt sig syge eller meddelt, at de er kommet i karantæne, siger Niels Henning Pedersen.

Den ny butik er nabo til den ny Netto, der i efteråret sidste år flyttede fra Bananen eller Byporten til Irmas gamle butik med facade på Nytorv. Om det konkurrenceforhold kan Niels Henning Pedersen ikke udtale sig.

- Det er sådan noget, vi ikke må sige noget om lokalt. Jeg er dog ikke bange for konkurrencen. I Vejby havde vi også Netto som nabo, men med en afstand på 180 meter. Her er afstanden jo kun 10 meter - men til gengæld ligger vores butik bedre. Det er jo kun vores butik, man kan se fra Rådhusvej, eller når man svinger ind på parkeringsområdet, siger Niels Henning Pedersen.

Remas regionschef i Nordsjælland Bo Rønne udtrykker det på denne måde:

- Vi kommer til at få et rigtig godt samarbejde med Netto. Hvis der er en vare, som den ene butik har, så kan den sikkert findes i den anden. Sammen kan vi trække en masse mennesker ind midt i Helsinge til glæde for de øvrige butikker.