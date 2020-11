Bus 380R kan køre videre som i dag med finansiering fra Hillerød og Gribskov Kommune. Foto: Mads Hussing.

Busrute undgår nedskæringer

Gribskov - 12. november 2020 kl. 04:19 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det står nu klart, at bus 380R mellem Helsinge og Hillerød over Annisse skal blive ved med at køre hver halve time hele dagen, som det også er tilfældet i dag.

Alle byrådsmedlemmer på nær Brian Lyck Jørgensen stemte tirsdag aften for at lade bussen fortsætte som i dag med finansiering af kommunale midler.

Regionen havde lagt op til at skære ned på driften, så bussen alene skulle køre hver time uden for myldretiden.

'Regionens sag' - Der er bred enighed om, at det her er en sag, vi slet ikke burde løse i Gribskov, men en sag, regionen burde have taget på sig. Bussen er tiltænkt at skulle binde regionen sammen. Når det er sagt, må vi se på, hvordan vi kan hjælpe. Og 380R benyttes af skolebørn og lokale børnehavebørn på tur, den benyttes af gymnasieelever, af unge mennesker til og fra handelsskolen i Hillerød, og dem, der pendler. Det er en livsnerve og den eneste forbindelse mellem Annisse og Helsinge. Så vi har valgt at finansiere det med 100.000 kroner i 2021 og 200.000 i 2022 og frem. Det er en finansiering, der skal ske inden for fagudvalgets ramme, sagde Pernille Søndergaard, udvalgsformand for udvikling, by og land.

Den udmelding erklærede flere byrådsmedlemmer sig enige i.

- Det grænser til at være uanstændigt fra regionens side. Grundlæggende er det regionens opgave at finansiere busruterne. Og når vi ser på, hvad der bliver brugt af penge i indre by, så syltes vi. Nu har vi valgt denne løsning, men vi vil samtidig sige, at vi gerne ser, regionen finder pengene og sender dem til os, sagde Bent Hansen (V).

Borgmester Anders Gerner Frost pegede på, at det er vigtigt at råbe op om dette og tage det op med de partikolleger, man hver især har i regionen.

'Det er en glidebane' Socialdemokraternes Allan Nielsen kaldte samfinansieringen med Hillerød Kommune - der også betaler deres del af kagen for at bevare halvtimesdriften - for en glidebane.

- Vi vil gerne være med til at finde pengene inden for udvikling, by og lands ramme, og stemmer for anbefalingen fra økonomiudvalget. Vi har lidt betænkeligheder ved samfinansiering, men vi vælger at sætte det i en kasse og slå en sløjfe om det. Men vi er ikke stemt for at gøre det på den her måde fremover i forhold til offentlig drift. For det er en glidebane og en opgaveglidning fra regionen til kommunen. Så vi må være meget opmærksomme på at tage kontakt til folk i regionsrådet for at påvirke dem. Det lykkes ikke altid, men vi vil være opmærksomme på dette og have en drøftelse og dialog med Socialdemokratiet i regionsrådet, sagde Allan Nielsen.

Trine Egetved (K) havde gerne set, at sagen var blevet behandlet i forbindelse med budgettet.

- Hvorfor er forslaget ikke kommet der? Men vi er enige i, at vi skal i sørge for at bevare driften og intervallet på bussen, sagde hun.

