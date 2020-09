Busrute undgår besparelser

Buspassagerer slipper for at skulle vente en hel time, hvis de skal med 390R. De varslede besparelser, hvor busruten skulle overgå til heltimesdrift uden for myldretiden, er nu krøllet sammen.

Det er resultatet, efter at Region Hovedstaden i sidste uge indgik et budgetforlig for næste år. Det lykkedes nemlig politikerne at finde ekstra penge til at undgå besparelsen på rute 390R.