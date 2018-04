Det er i dette område mellem centerring og VP Arkaden, at det nye supermarked kan ligge. Foto: mikk

Busrute 360 beskæres i aftentimerne

Gribskov - 17. april 2018 kl. 09:22 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er et regnskab, som viser et mindreforbrug på 122 mio - det er hovedsagelig et udtryk for, at vi har nogle tidsforskydninger. Men pengene er desværre ikke til rådighed. Det er ikke noget, der hjælper på den økonomiske situation, vi er i.

Sådan kommenterede borgmester Anders Gerner Frost (NG) årsregnskabet for 2017 under byrådsmødet mandag.

- Der findes ikke overskud, kun mindreforbrug, kommenterede Venstres Kim Valentin, der som borgmester har været ansvarlig for 2017 regnskabet.

- Jeg ved, man ikke kan bruge de 122 mio til at dække de udfordringer, vi har, det er jeg enig i, fortsatte Kim Valentin. Han fremhævede efterfølgende, at ingen kommuner har en bedre revisionspåtegning end regnskabet for 2017.

- Når der ikke er nogen, der roser en, må man jo gøre det selv, grinede Kim Valentin og sendte iøvrigt roserne videre til administrationen.

Tradition

»Velkommen i den grønne Lund« (Erik Grip) var sangen, der indledte byrådsmødet mandag. Sangen som en indgang til mødet er en ny tradition og den var denne gang valgt af de konservative. De gav stafetten videre til rød fløj, Michael Hemming Nielsen, der skal stå for det musikalske ved næste møde.

- Det er helt nye toner, lød det i anden anledning fra Jannich Petersen (V) om den meget gode stemning og det kammeratlige drilleri på mandagens byrådsmøde.

Den gode stemning cementeredes med et væddemål mellem den tidligere og den nuværende borgmester. Der kom i 2017 557 nye borgere til kommunen. Kan den nye borgmester slå den? udfordrede Kim Valentin og satte flere øl på højkant. Disse øl kan så drikkes på en vandring på Tisvildevejen, som også blev behandlet - og her lovede både Anders Gerner Frost og Kim Valentin at snøre skoene og tage et par øl med på ruten, når den indvies formentlig i forbindelse med indvielsen af Kongernes Nordsjælland i slutningen af maj. 21 stemmer vedtog at fastholde et tilskud på 400.000 til pilgrimsrute-projektet.

P-pladser

Nu er der grønt lys for, at Rema1000 kan starte byggeri i Helsinge bymidte mellem centerring og VP-arkaden. Gribskov Byråd vedtog mandag aften denne »tættere bymidte« med det mageskifte, der er nødvendigt for at gennemføre byggeriet.

I sammenhæng med en ny Rema skal man se den parkeringsrevision, der også var på dagsordenen mandag. Her er der flertal for at bruge 30.000 på afstribning fremfor at oprette 46 nye p-pladser til to mio i forbindelse med det pres, der kommer på området ved rådhuset, når Møllebakken bebygges.

I parkeringsdebatten gik bølgerne højt i forhold til parkering delvist på fortov. Nu tillades det, at der i bymæssig bebyggelse kan parkeres med et hjulsæt på fortovet - med en 1,20 meter til, at barnevogne bla. kan passere. DF var her stærkt imod »at familier skal slås ihjel« for at biler kan parkere på fortovet, mens »svage borgere sendes ud på vejen«.

Busser

Og så bliver der skåret en smule på busrute 360R.

- Vi har lagt op til, at serviceniveau for 2018 fortsætter i 2019 - dog med den ændring, at rute 360R reduceres til timedrift mellem klokken 18 og 20. Og at vi ikke bidrager til at give tilskud til en linje 342, der primært kører i Helsingør Kommune, lød det fra Bo Jul Nielsen (S).

- Alternativet er, at vi skal lukke busruter, og det har vi ikke gjort.

Omlægningen vil give en nødvendig besparelse på 150-170.000 pr år.

Venstre var imod, at busrute 360R overgår til timedrift. Blandt andet med det argument, at færre vil bruge ruten, at køreplanen vil blive udvandet og dermed give et argument for yderligere nedskæringer.

Blistrup Nord

Og så skal der igangsættes salg af et byudviklingsareal i Blistrup Nord.

Stykket tænkes udlagt til både eje og lejeboliger - og sagen har været meget længe undervejs - jorden er købt inden kommunesammenlægningen i 2007. Flere investorer er interesserede i arealet, der gerne må sælges i »mindre bidder«.

Kim Valentin gjorde opmærksom på, at Venstre var positiv, men at det var nødvendigt, at et salg sker »i harmoni med det marked, der er derude«. Ellers kan man risikere prisfald på grund af overudbud, lød det fra Kim Valentin.

