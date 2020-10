Fra Region Hovedstaden er de rlagt op til, at buslinjen 380R kun skal køre en frem for to gange i timen uden for myldretiden på grund af besparelser. Foto: Mads Hussing

Buslinjes fremtid er stadig uvis

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 18:43 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvis buslinje 380R fortsat skal køre hver halve time hele dagen på den del af strækningen, der ligger i Gribskov Kommune, skal kommunen selv finde 200.000 kroner til at finansiere det.

Fra Region Hovedstadens side er der lagt op til, at bussen, der kører mellem Gribskov og Hillerød, herunder gennem Annisse, kun skal køre én gang i timen uden for myldretiden på grund af besparelser.

Så hvis de to kommuner vil beholde halvtimesdriften, er de nødt til selv at finansiere dette med henholdsvis 500.000 og 200.000 kroner.

Hillerød siger ja Det har byrådet i Hillerød nu valgt at sige ja til, mens sagen i Gribskov Kommune nu i første omgang er blevet sendt videre til økonomiudvalget.

- Hvis vi skal indgå en aftale med Hillerød om samfinansiering på halvtimes drift - også uden for myldretiden - skal vi have anvist finansieringen til dette i økonomiudvalget. Vi har derfor sendt sagen videre fra Udvikling, by og land uden anbefaling, siger formand for udvalget Udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov).

Frækt af regionen Pernille Søndergaard peger på, at hun gerne vil beholde busruten, som den er nu, men at hun også har den holdning, at det burde være regionens opgave at finansiere den.

- Helt generelt vil vi gerne beholde 380R, som den er nu, og jeg mener stadig, at det burde være regionen, der skulle finansiere dette. Det har de sagt nej til, og derfor må vi se på, hvad der er af muligheder. Nyt Gribskovs holdning er, at vi mener det er frækt af regionen at lægge besparelserne over på os som kommune, når der er tale om en regional bus, der skal være med til at holde området i gang. Når det så er sagt, er det stadig vores holdning, at vi gerne vil se på, hvad der er af muligheder inden for den økonomi, vi har. Så hvis der er flertal for det, skal vi finde penge til det faktum, at regionen har sparet på halvtimes drift uden for myldretiden, siger hun.

Hun peger på, at man fra kommunens side har henvendt sig til regionen og deltaget i møder om buslinjerne.

Henvendt sig til regionen - På det tidspunkt var der en total lukning af rute 380 og 390R på bordet. Så vi kunne vælge at være glade over, at lukningen blev taget af bordet, og vi »kun« måtte nøjes med besparelser på halvtimes driften, men jeg er nødt til at understrege med fed, at vi i forvejen har få R-linjer, og disse ruter er med til at holde hele regionen sammen på tværs, siger Pernille Søndergaard.

- Så det eneste vi beder om er, at vi får halvtimes drift - ikke at bussen skal køre hver femte eller tiende minut, som man har andre steder i regionen. Det her er altså en bus, der forbinder Helsinge og Hillerød over Annisse, siger hun.