Bushi i Bulgarien

Kampen om at gå i semifinalen er mod »Stærke« Tyrkiet. Her kommer Tyrkiet hurtigt foran 1-0 og får fordel ved at score det første point. Derfor må Vanesa presse mere på og får også udlignet til 1-1. Hun er nødt til at score igen, da Tyrkeren har fordel og vil vinde ved uafgjort. I de sidste sekunder sætter Vanesa en trepoint scoring, som desværre ikke overbeviser dommerne til at »Trække flag« for scoringen. Tyrkeren sætter endnu et point til slutresultat 2-1. Tyrkiet vinder senere Bronzemedaljer.