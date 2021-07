- Jeg har det stadig mærkeligt, når jeg kører med den bus i dag. Det sidder i én, selv om jeg prøver at sige "pyt med det," siger Gitte Christensen. Foto: Claus Johansen

Buschauffør og passager kom op at skændes: Sådan endte sagen

Gribskov - 23. juli 2021

For nylig blev der sat punktum efter en voldsom episode, hvor en buschauffør og Gitte Christensen kom op at skændes i bus 320R på vej fra Helsinge til Frederiksværk.

Gitte Christensen har fået erstatning på næsten 100.000 kroner fra busselskabet og sin egen forsikring efter episoden, hvor hun efter en voldsom opbremsning blev væltet omkuld i bussen og slog sig kraftigt. Faldet var så voldsomt, at hun fik en mén-grad og stadig har smerter i halebenet, når hun eksempelvis sidder ned i længere tid eller skal rejse sig fra en stol.

- Jeg har det utroligt godt med, at sagen endte retfærdigt. Når man er et serviceorgan, skal man ikke opføre sig på den måde. De er jo til for kunderne. Men jeg kan mærke, at jeg stadig har det mærkeligt, når jeg kører med den bus i dag. Den grimme oplevelse sidder i én, selv om jeg prøver at sige: "Pyt med det". Den opførsel fra chaufføren var jo helt uhørt, siger Gitte Christensen.

Episoden fandt sted den 13. november 2018.

Gitte Christensen var på vej til et møde, men først skulle hun aflevere sin hund hos en veninde.

- Derfor havde jeg både min cykel og min hund med. Da jeg gik op til chaufføren for at betale for mig selv og cyklen, sagde hun, at jeg også skulle betale for hunden. Det nægtede jeg dog, for jeg ved, at så længe det er en lille hund, som kan være i en taske, koster det ikke noget, så jeg satte mig ned på min plads, fortæller Gitte Christensen.

Opbremsning Kort efter kom en flok børnehavebørn og deres pædagoger ind i bussen, og mens bussen holdt stille, stod chaufføren pludselig ved Gitte Christensens sæde og insisterede på, at hun betalte for hunden.

- Jeg fortalte hende, at reglerne siger, at jeg ikke skal betale. Det har jeg tidligere undersøgt hos Movia. Hun hidsede sig derefter voldsomt op. "Du er en so," råbte hun til mig og anklagede mig for at være skyld i, at bussen blev forsinket, husker Gitte Christensen, som rystet over situationen ringede til Movia.

Både for at klage over chaufføren og for at få bekræftet reglerne for busbilletter til hunde, så hun kunne overbevise chaufføren om, at hun havde ret.

- I forbindelse med at jeg indgav klagen, bad Movia om bussens nummer, så jeg rejste mig op og gik frem i bussen for at se nummeret. Mens jeg stod i midtergangen, bremsede chaufføren pludseligt uden grund voldsomt op, så jeg blev kastet hårdt frem mod forenden af bussen. Det virkede klart, som om det var i ond hensigt. Jeg blev banket op mod forruden og slog både ryggen, skulderen, lænden samt knæet, og det gjorde så ondt, at jeg troede, at jeg skulle besvime, fortæller Gitte Christensen.

Det første, hun tænkte på, var hendes hund, som var alene i sit net på sædet, men den var blevet kastet ned på gulvet og samlet op af to kvindelige medpassagerer, som sad med den.

- Jeg var fuldstændig rystet og chokeret og bad om at blive sat af. Det nægtede chaufføren, som sagde, at jeg skulle blive på bussen, til den kom frem til endestationen. Jeg ville bare af på grund af chok og smerter, men det kunne jeg altså ikke få lov til. Hun kortsluttede fuldstændig, fortæller Gitte Christensen, som dog havde det held, at to kvinder skulle på bussen ved et af de næste stoppesteder.

- I må hjælpe mig med at komme af, sagde jeg til kvinderne, og det endte da også med, at jeg kom af der. Ikke ved mit planlagte stoppested, men jeg skulle bare af, husker hun, som om aftenen var på skadestuen og hos egen læge næste morgen. Hun kontaktede også politiet for at indgive en anmeldelse.

Gitte Christensen blev væltet omkuld og slog sig voldsomt på blandt andet lænden, da buschaufføren pludselig bremsede hårdt op. Foto: Claus Johansen

Frifindelse Da Gitte Christensen nogle dage senere kontaktede Nordsjællands Politi for at sikre sig, at anmeldelsen af chaufføren var korrekt registreret, blev hun temmelig overrasket: - Jeg fik nærmest et chok, da politidamen kunne fortælle mig, at chaufføren havde anmeldt mig for vold mod nogen i offentlig tjeneste," fortæller Gitte Christensen.

Gitte Christensen blev pure frifundet for vold mod chaufføren, afgjorde retten i Hillerød.

Den oprindelige sag – altså Gitte Christensens anmeldelse af chaufføren – blev derimod afsluttet uden tiltale.

Anklager Kristian Meyer, Nordsjællands Politi, har tidligere forklaret til Ugeposten, at en sag mod buschaufføren som tiltalt efter anklagemyndighedens opfattelse ikke ville kunne føre til en domfældelse og derfor blev sluttet:

- Den sag har jo to sider, men vi har vurderet den her sag objektivt, som vi altid gør. Anklagemyndighedens opgave er jo at tage stilling til, om der kan rejses tiltale. På baggrund af de foreliggende oplysninger - først og fremmest videoovervågningen i bussen - har anklagemyndigheden så vurderet, at der ikke var belæg for at rejse tiltale mod buschaufføren, fordi omstændighederne ikke kunne bevises på en måde, der kunne føre til domfældelse, sagde anklager Kristian Meyer.

Lettet og frustreret Efter frifindelsen for vold var Gitte Christensen lettet. Men oven i lettelsen meldte frustrationen sig:

- Jeg er jo lettet - men samtidig synes jeg, at det er grotesk, at sagen bliver vendt på hovedet, når det jo var mig, der blev overfuset. Jeg er vred over, at buschaufføren kan slippe af sted med at opføre sig på den måde, som hun gjorde. Det skal jo være trygt at køre i bus, sagde Gitte Christensen.

Hun måtte efterfølgende igennem et langt forløb med undersøgelser og speciallægeerklæring.