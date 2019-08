Det er ikke budgettallene, som Anders Gerner Frost samt kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen og velfærdsdirektør Mikkel Damgaards (til venstre) her studerer - men teksten til en af de fællessange, som byrådet indleder alle møder med. Foto: Karl Erik Frederiksen

Budgetstart uden konkrete tiltag

Gribskov - 24. august 2019 kl. 03:07 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Gribskov afsluttede fredag det årlige budgetseminar uden et konkret oplæg til, hvad rådet ønsker for den kommende budgetperiode, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag:

Først når den ny regering og Kommunernes Landsforening bliver enige om en aftale for kommunernes økonomi, kan fagudvalgene i Gribskov byråd begynde at snakke om, hvordan de får budgettet for 2020 samt de efterfølgende tre år til at hænge sammen ved hjælp af effektiviseringer, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) inden afslutningen på det to dage lange budgetseminar, som byrådet har holdt torsdag og fredag i Sandvig på Bornholm.

Under seminaret har byrådsmedlemmerne skulle forholde sig til, at det er nødvendigt at finde besparelser eller effektiviseringer for den kommende budgetperiode, hvis det hele skal hænge sammen. Dermed er situationen stort set ikke anderledes end den var, da det nuværende byråd tiltrådte, og hvor det også var nødvendigt at gennemføre omfattende effektiviseringer og besparelser.

- Byrådet ser sammen med forvaltningen på, hvor vi særligt har områder, der presser vores økonomi. Det gælder blandt andet den nære sundhed, og den forestående opgaveforskydning fra regionen til kommunen uden tilsvarende økonomi. Desuden er det specialiserede område presset, og endelig vores kommunens demografiske udvikling med flere og flere ældre i forhold til indbyggertallet, hvor vi er en af de kommuner i landet, der slår mest ud.

- Desværre bliver vi ikke hjulpet af udligningsordningen. Lige nu sender vi 320 millioner ud af kommunen hvert eneste år, ud af et driftsbudget på 2,5 milliarder. Vi afventer en aftale mellem KL og finansministeriet, inden vi kan konkretisere budgetlægningen, lyder det fra Anders Gerner Frost i en pause under fredagens møder på Hotel Sandvig.

Normalt kender lokalpolitikerne over hele landet den aftale, som Kommunernes Landsforening hvert år indgår om kommunernes økonomi, inden de går på sommerferie. Aftalerne afstikker blandt andet rammerne for kommunernes muligheder for at hæve skatteprocenten.

I år er processen skubbet på grund af regeringsskiftet. Indenrigsministeriet har af samme årsag meddelt, at tidsfristen for vedtagelsen af det kommende års budget er udsat fra 15. oktober til 5. november.

I Gribskov har byrådet det første åbne budgetmøde den 1. oktober. På dette møde plejer borgmesteren og forvaltningen at fremlægge et budgetforslag, som er en administrativ fremskrivning af budgette for indeværende år samt byrådets tidligere beslutninger. Først efter denne fremlæggelse går fagudvalgene i gang med at file og effektivisere for at få råd til det, de ønsker. Den endelige vedtagelse af budgettet sker i henhold til den ny tidsplan på et ekstraordinært møde i byrådet tirsdag 29 oktober.