Budgetforlig på plads - stort parti står udenfor

Gribskov - 17. september 2021

Et budgetforlig for 2022-2025 blev fredag underskrevet af fem partier. Det er et budget, der lægger op til en forbedring af velfærden, blandt andet med flere midler til det specialiserede børneområde samt en fritvalgsordning på plejeområdet, hvor man som modtager af praktisk hjælp kan vælge at få rengøring hver 14. dag fremfor hver 3. uge eller alternativt kan gøre brug af en klippekortsordning til andre former for ekstra hjælp.

- Vi holder næsen i sporet i forhold til at blive dygtigere og bedre til at styre det specialiserede område, som er økonomisk tungt område, men vi sætter også penge af til at give et ordentligt tilbud til det specialiserede voksenområde. Noget af det væsentlige er også på ældreområdet, at vi tilbageruller nogle af de forringelser, der har været, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost fra Nytgribskov.

Partierne bag forliget er Nytgribskov, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger), der underskriver sig med sin nye liste, Kulturlisten. Dermed er Venstre, der ved seneste valg fik flest mandater i byrådet, helt uden for forliget. Det samme gælder for Konservative, Dansk Folkeparti og Betina Sølver (løsgænger.)

Venstre havde forventet, at der skulle forhandles videre - men fik i stedet besked om, at de kunne vælge at underskrive en budgetaftale nu og her, da de mødte ind til møde fredag, fortæller gruppeformand Birgit Roswall.

- Vi bliver indkaldt til møde, hvor vi får at vide, at nu er der indgået en budgetaftale. Vi må gerne være med, men det er på de vilkår, som er blevet aftalt. Nogle af vores idéer er taget med, men det er ikke på en måde, hvor vi vil være med, siger Birgit Roswall.

Ville udskyde projekt Partiet havde foreslået, at finansieringen til det tværkommunale kystsikringsprojekt, Nordkystens Fremtid, skulle udskydes, og at pengene til dette i stedet skulle bruges på mere velfærd til skoler og ældre.

- Så udfordringerne har været, at vi ville prioritere velfærd og borgernære ting, frem for sand på stranden, og dermed skubbe Nordkystens Fremtid til et tidspunkt, hvor det ville være realistisk at starte. Og det blev så besluttet, at vi ikke var seriøse, hvis vi ville skubbe kystsikringsmidlerne hen over årene, siger hun.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Venstre som et af de største partier i byrådet iklke burde tage ansvar og være med i aftalen, siger Birgit Roswall således:

- Der er ikke noget samarbejde, hvis vi som det største parti skal acceptere det forlig, de andre har indgået. Så er det take it or leave it. Så hvorfor tager vi ikke ansvar for budgettet - det gør vi ikke, fordi vi ingen indflydelse har fået, siger Birgit Roswall.

Venstres spidskandidat Bent Hansen påpeger desuden, at Venstre gerne havde afsat otte millioner kroner til en klimahandlingsplan, mens der er endt med at være sat 450 millioner af i forliget. Venstre ville også gerne have haft en bedre likviditet.

- Desuden havde vi i vores budgetforslag sikret et mindreforbrug på 7,3 millioner kroner over den fireårige periode, mens flertallet har præsenteret et oplæg med et mindreforbrug på 221.000 kroner, siger Bent Hansen.

Borgmester Anders Gerner Frost slår fast, at Venstres forslag ikke kunne lade sig gøre:

- Når man forhandler, skal man jo indgå kompromisser, og Venstre foreslog, at man udskød kystsikringen, og det kan man ikke. Det er et fuldstændig urealistisk finansieringsforslag. Venstre har selv for nylig stemt for den økonomiske model, hvor vi som kommune betaler 75 procent af kystsikringen, fordi vi mente, at kysterne er et fælles anliggende for alle borgere i kommunen.

- Hvis man fulgte Venstres forslag, ville vi gå glip af statens mulighed for at medfinansiere kystsikringen. Det er derfor et lommeforslag fra Venstre - det er ikke et realistisk forslag. Ærgerligt, at et stort parti kommer med et urealistisk forslag. Jeg må antage, at det er valgtaktik mere end det Venstre, jeg har set det seneste år i byrådet.

Underlig proces Også Brian Lyck Jørgensen (DF) mener, at forhandlingsrummet blev lukket hurtigt.

- Det er en lidt underlig proces, for vi sad og forhandlede onsdag aften, og vi kom med et finansieret forslag sammen med anlægsønsker. Der er altid knaster, og vi havde en formodning om, at vi vil finde hinanden senere i processen og blev enige om at gå hver til sit, men så blev vi ringet op om, at nu var der indgået budgetforlig, siger han - men erkender også, at det under alle omstændigheder ville have været svært at nå til enighed.