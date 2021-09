Ifølge borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) er der ikke udsigt til besparelser på Gribskov Kommunes budget. Foto: Lars Christiansen

Budgetforhandlinger: Det ønsker partierne

Gribskov - 09. september 2021 kl. 04:15 Kontakt redaktionen

Byrådspolitikerne i Gribskov er netop gået i gang med at forhandle om næste års budget i kommunen. Det her mener fire af partierne:

Pia Foght (S): Vi ønsker at styrke miljøet, blandt andet med forebyggelse og energioptimering. Og så vil vi foreslå et miljøudvalg i næste valgperiode. På velfærdsområdet skal vi have et nyt demenscenter. Desuden prioriterer vi en tilbagerulning på besparelsen på rengøring, så det igen bliver hver 14. dag til dem, der modtager praktisk hjemmehjælp. Økonomien til 10. klasses tilbud skal vi have på plads, og der skal være et særligt fokus på ordblindhed. Vi bør også se på normeringerne på skoleområdet. Integration af børn med diagnoser. Og på kulturområdet har vi især tre områder: Tinghuset i Helsinge skal i gang som kultur- og medborgerhus. Vi skal i gang med Museet i Gilleleje. Og endelig skal vi have et kunstråd.

Birgit Roswall (V): Vi venter med at tage stilling, til vi ser oplægget. Men velfærden på ældreområdet er også et fokus for Venstre.

Brian Lyck Jørgensen (DF): Vi kom sidste år med oplæg til at rulle besparelser på ældreområdet tilbage - det kommer vi med igen. Og det har vi en finansieret plan for. Det er for eksempel tøjvask og antallet af bade. På anlægssiden er den store torn i øjet hele kystsikringsprojektet med Nordkystens Fremtid, som vi vil have ændret.

Trine Egetved (K): Det er rigtig vigtigt for os at få styr på det specialiserede børneområde. Og i forlængelse af det vil vi gerne have flere midler til skolernes almene områder. Vi mener også, at der skal ses på serviceniveauet på ældreplejen - er der luft til at gøre noget der, for eksempel i form af flere bade og mere rengøring? Fritids- og aftenklub i Gilleleje er også vigtig, synes jeg.

