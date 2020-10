Til næste år går arbejdet i gang med at bygge den nye landevej mellem Græsted og Gilleleje. De arkæologiske udgravninger i er i øjeblikket i gang. Foto: Anna Hjorsø

Send til din ven. X Artiklen: Budget vedtaget: Regning til børneforældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget vedtaget: Regning til børneforældre

Gribskov - 08. oktober 2020 kl. 09:01 Af Claus Johansen og Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

gribskov: Det bliver dyrere at have børn i dagpleje næste år. Det er en af konsekvenserne af det kommunale budget, som et stort flertal i byrådet netop har vedtaget.

Det beklager borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov):

- Vi synes jo ikke, at det er fedt, at forældrene skal betale mere. Det er aldrig noget, vi synes, er sjovt - vi sender en regning til nogle børnefamilier. Men alternativet ville være, at vi skulle finde pengene et andet sted på velfærdsområdet, siger Anders Gerner Frost.

Uden for budgettet står Dansk Folkeparti, De Konservative og løsgænger Betina Sølver.

K er utilfreds

Hos De Konservative er byrådsmedlem Trine Egetved især utilfreds med takststigningen i dagplejen på 734 kroner om måneden.

- Det budget, der netop er vedtaget, betyder, at I skal bruge omkring 10.000 mere om året i dagplejen, hvis I har to børn som går i henholdsvis vuggestue og børnehave. Det kan vi i Det Konservative Folkeparti naturligvis ikke gå med til, når vi samtidig ønsker at gøre det attraktivt for børnefamilier at flytte til kommunen, siger hun.

Årsagen til takststigningen skyldes en ændring af den kommunale dagplejemodel, man foretog for to år siden. Her forsikrede forvaltningen om, at man ved ændringen ville spare penge - men da regnskabet i år blev gjort op, så man i stedet for besparelser ind i et merforbrug på to mio. kr.

Det er de penge, forældrene nu skal være med til at finansiere.

Trine Egetved mener dog, det er alt for tidligt at konkludere, hvor meget merforbruget reelt bliver på.

- Ordningen har ikke engang kørt i et år, og man har haft corona, der kan have rykket ved tingene. Alligevel mener man, at man nu kan se, at ordningen bliver to mio. kr. dyrere. Jeg tror ikke, man har givet ændringerne nok tid til at virke. I andre kommuner har man et lignende tilbud, og der kan man godt få det til at fungere inden for den økonomiske ramme. Hvis man tager taksterne fra andre kommuner, går vi nu fra at have noget, der ligner Danmarks billigste dagpleje til Danmarks dyreste. Jeg mener, vi burde ligge et sted midt imellem, siger hun og fortæller, at De Konservative havde stillet tre ændringsforslag til det vedtagne budget. Alle blev stemt ned.

Anders Gerner Frost peger dog på, at De Konservative ikke stillede et forslag om at fjerne takststigningen.

- Hvis nu De Konservative havde ønsket, at egenbetalingen skulle sænkes, burde de jo have haft det med til budgetforhandlingerne. Allerede i august fik vi tal, der viste, at taksterne ville stige. Hvis jeg skal sige det med et glimt i øjet: Det er en gratis omgang fra De Konservative.

Presset velfærd

Generelt er borgmesteren glad for budgettet, selv om han understreger, at kommunen er presset på velfærdsområdet:

- Jeg er rigtig glad for, at vi ikke skal ud i sparerunder. Men når det er sagt, er vi jo hele tiden presset på velfærden - blandt andet på grund af serviceloftet. Vi må ikke bruge flere penge på området. På det specialiserede børneområde er vi pressede, og det udfordrer så vores folkeskole, at vi hele tiden skal passe på, hvordan vi bruger pengene.

Der kommer også flere opgaver fra regionen, understreger han:

- På ældreområdet ved vi også, at vi er pressede, for vi får hele tiden nye opgaver fra regionen - der ser vi ind i, at vi hele tiden skal arbejde hårdt på at mest muligt ud af de ressourcer, der er.

Anlægsprojekter

Borgmesteren er glad for, at der bliver sat flere anlægsprojekter i gang:

- Nogle af de positive ting er jo, at vi får prioriteret rigtig meget i forhold til cykelstier. Omkring 25 millioner kroner bruger vi på stier, og det er jo noget, som virkelig bliver efterspurgt, siger Anders Gerner Frost.

Der er også afsat 15 millioner kroner til trafiksaneringer på Kildevej, og det samme beløb er afsat til at udvide rundkørslen, hvor Hillerødmotorvejens forlængelse møder Kildevej:

- Og så begynder gravemaskinerne jo for alvor at gå i gang med den nye landevej mellem Græsted og Gilleleje, siger Anders Gerner Frost om projektet, som har været mange år undervejs.