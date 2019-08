Budget: Alle sten skal vendes

Sommerferien er ved at være forbi og forude venter en ny budgetproces for byrådene rundt omkring. Og selvom der på grund af valget endnu ikke er indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020, kan borgmester Anders Gerner Frost allerede nu sige, at der bliver behov for det, han kalder »benhårde prioriteringer.«

- Men hvis vi kun ser på vores egen økonomi, kan vi altså se, at der allerede er overskridelser på ældreområdet og det specialiserede børneområde. Vi kan ikke holde de eksisterende budgetter og har et merforbrug, vi er nødt til at tage hånd om. Så det bliver benhårde prioriteringer i forhold til, om der er noget, vi kan gøre anderledes. Kan vi stramme op og gøre tingene klogere, eller er der behov for, at vi rykker rundt med penge mellem kasserne for at få det til at hænge sammen. Det er den proces, vi går ind i nu, siger han og peger på, at man i første omgang på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde mandag skal nikke til en forskydning af budgetvedtagelse på grund af en ny regering. Regeringen og KL har aftalt, at forhandlingerne om kommunernes økonomi gennemføres i august måned.