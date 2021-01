Politiet rykkede ud til Charlotte Asperud, efter et opkald fra datteren. Foto: Jens Berg Thomsen.

Brutalt lægedrab: Datter slog alarm til politiet

Gribskov - 20. januar 2021 kl. 10:49 Af Camilla Nissen og Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Det var den dræbte læge Charlotte Asperuds datter, der slog alarm til politiet, efter hun havde fået et opkald fra sin mor under overfaldet, der blev begået i den 58-årige Asperuds eget hjem midt om natten i april 2019. Det er kommet frem i Retten i Helsingør onsdag formiddag. hvor sagen mod en 56-årig mand, der står tiltalt for drabet, er indledt.

Det er således lydfilen fra datterens telefonsvarer, som politiet offentliggjorde i forbindelse med efterforskningen af sagen. Her kan man høre en mandestemme, der blandt andet siger »læg dig ned,« flere gange. Charlotte Asperuds stemme er klippet ud, og under retsmødet anmodede døtrenes bistandsadvokat om, at lydfilen i sin helhed blev afspillet for lukkede døre. Den anmodning blev imødekommet.

Da patruljen ankom til gerningsstedet, fandt de Charlotte Asperud ilde tilredt i en blodpøl på soveværelsets gulv. Døren ind til soveværelset så ud til at være blevet sparket op. Hun trak vejret tungt og var bevidstløs.

Hendes iPhone lå knust i vindueskarmen.

Hun blev herefter fløjet til Rigshospitalet i en helikopter. På vejen fik hun et hjertestop, men lægerne formåede at genoplive hende.

Lægerne vurderede dog, at Charlotte Asperuds kvæstelser var så alvorlige, at hun ikke ville overleve. Hendes respirator blev slukket, og hun døde kort efter. Der er fundet DNA-spor fra den tiltalte under Charlotte Asperuds negle.

Ifølge anklageskriftet blev Charlotte Asperud overfaldet og slået 19-20 gange i hovedet med en stump genstand som et koben eller lignende.

Under retsmødet sidder den tiltalte og kigger stift frem for sig ved siden af sin forsvarer. Han har nægtet sig skyldig i drab, men erkender, at han var til stede på drabsnatten i april 2019, og at han har forårsaget hendes død. Forsvarsadvokaten til den tiltalte, Karoline Normann, har i retten sagt, at den tiltalte ikke havde forsæt til drab.

