Brug tiden konstruktivt: Saml skrald på gåturen

Gribskov - 23. marts 2020 kl. 10:28 Af Camilla issen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolen er lukket, og man skal tilbringe tiden med familien. Det er dog ikke forbudt at gå en tur, og de fleste har nok brug for at få frisk luft i løbet af dagen. Så hvorfor ikke samtidig bruge tiden konstruktivt, lyder det fra Emilie Christine Wernblad fra Græsted, der sammen med sine børn på halvandet, tre og syv år samler skrald på de daglige gåture. Hun har opfordret andre til at gøre det samme i et Facebookopslag i gruppen Vores Græsted.

- Nu da de fleste af os er hjemme de næste par uger, har vi her hjemme fået en idé til et projekt, vi håber i vil være med til. Jeg tænker at mange kommer til at gå ture i naturen med og uden børn. Her hjemme har vi tre små, der skal aktiveres, og derfor fik jeg den idé, at vi da kunne samle affald ind på vores ture. Hvis I har lyst kunne alle i Græsted jo være med, det er lærerigt for ungerne og så får vi en ren by. Vi kunne veje alt affald vi finder og skrive det ind her inde. Selvfølgelig vil jeg opfordre til, at man bruger handsker, før man samler noget som helst op. Jeg håber, andre der ikke ved, hvad de skal lave, vil være med. Da man ikke må være mange mennesker samlet, må det jo være individuelle ture, skriver hun.

Hun fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at hun og familien indtil videre har samlet otte poser affald. Og hun har set, at opslaget er blevet delt i Helsinge, hvor der også er nogen, der har samlet en del poser ind.

- Jeg kan se, at flere har skrevet, at de vil samle affald, og hvor, de plejer at samle, lyder det fra Emilie Christina Wernblad.

Mens hun går tur med ungerne, taler de samtidig om genbrug, forurening af naturen og andre relevante emner.

- Jeg vil opfordre andre til at gøre det samme, nu der ikke er så meget andet at lave alligevel. Tag en pose med når du alligevel skal ud i naturen, der er jo ikke noget at tabe på det. Herhjemme er der gået sport i, hvem der kan samle mest, skriver hun på Facebook og fortæller, at vinderen er selvfølgelig den ældste, sønnen Philip.