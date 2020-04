Ramløse Mølles vinger er blevet beskadiget i stormvejr. Nu har byrådet besluttet at sætte penge af til to nye som et led i fremrykning af anlægsinvesteringer.

Brug for investeringer i en coronatid

Gribskov - 14. april 2020 kl. 21:26 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal gang i anlægsinvesteringerne for at holde udviklingen og hjulene i gang under og efter en coronakrise. Det bar dagsordenen for byrådsmødet i Gribskov tirsdag aften præg af. Byrådsmedlemmerne mødtes via videoskærme, for at undgå smitte med coronavirus, men det blev talelysten blandt byrødderne ikke mindre af på et mere end to timer langt byrådsmøde.

- Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at sætte anlægsinvesteringer i gang og understøtte Helsinge bymidte, lød det indledningsvist fra formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, da et punkt om at allerede i 2020 sætte 1,5 millioner kroner i spil til udvikling af Helsinge bymidte, var til debat.

- Det er en tid, der er svær for handelsbyerne og måske især Helsinge. VP-Arkade er helt lukket af, og derfor har butikkerne der ingen indtjening. Det er en udfordring at få folk ned i byen.

- En af de ting, vi derfor kan fremrykke, er en legeplads i bymidten, så vi kan tiltrække flere børnefamilier til at handle og se, at Helsinge er en attraktiv handelsby.

- I Gilleleje er der heldigvis stadig aktivitet - nogle vil måske sige, der er for mange mennesker, men vælger man de briller, der siger, hvordan man kan støtte samfundet, så vi kommer godt ud på den anden side af coronakrisen, er det positivt, lød det fra Pernille Søndergaard.

Projektet er et samskabelsesprojekt om bymidten, pointerede Jesper Behrensdorff fra Konservative.

- Og det er super vigtigt, for er der et sted, hvor det kan gøre ondt efter den her periode, er det Helsinge By. Vi ser, at langt mere end halvdelen af butikkerne er lukkede og nogen forsøger igen at åbne, men er der en by, der bløder i øjeblikket er det Helsinge, så der er brug for, at vi arbejder videre med det her så hurtigt som muligt, sagde han.

Byrådsmedlemmerne var generelt enige om, at Helsinge bløder - men også, at man bør se på kommunen som helhed og støtte, hvor det giver mening.

- Det er vigtigt, at vi husker, det ikke kun er Helsinge, der bløder - det gør en stor del af vores erhverv i alle byer, så det er et godt sted at starte, og så må vi se på i næste omgang, hvordan vi kan se på helheden, sagde Pia Foght (S).

Gribskov Byråd så også på nogle tiltag, der er affødt af en aftale mellem regeringen og KL i lyset af Covid-19. Herunder at anlægsloftet ophæves i 2020, at der etableres to lånepuljer og fremrykning af betalinger. Derfor fremrykkes anlæg for 8,5 millioner kroner fra 2021 til 2020. Et beløb, der blandt andet udmøntes konkret i to møllevinger til Ramløse Mølle for 750.000 kroner pr. styk samt et nyt tag til Rudolph Tegners Museum samt energioptimering for fem millioner kroner. Der bliver blandt andet også søgt om lån til at styrke kommunens likviditet med 20 millioner kroner.

- Vi vil desuden se på flere tiltag i de kommende møder i Økonomiudvalget. Det handler om at opprioritere opgaver, som kan fremme væksten i vores kommune, lød det fra borgmester Anders Gerner Frost (nytgribskov).

- Jeg er utrolig glad for de aktiviteter, der bliver sat i gang - der er ingen tvivl om, at håndværkerne bløder - den ene ordre efter den anden bliver opsagt og udskudt til andre tider - og de her emner er med til at hjælpe, tror jeg på, sagde Jørgen Simonsen (V).

Flere byrådsmedlemmer mente også, at man i denne forbindelse burde se på stinettet i kommunen - blandt andet behovet for flere cykelstier.