Brug din ret til at færdes frit på stranden

Gribskov - 06. juli 2019 kl. 03:46 Af Karl Erik Frederiksen

En ny guide til en fodtur og til nye oplevelser på hele Nordkysten er nu i handlen, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag:

Hvad får en tidligere journalist, redaktionschef, redaktør, spindoktor og kommunikationschef tiden til at gå med, når han går på pension?

For Svend Aagaard Nielsen, der startede sin journalistiske karriere på Frederiksborg Amts Avis og sluttede den som kommunikationschef i ATP, er svaret let. Den kystlinje, som han har så fin udsigt til hjemme fra boligen på Gilleleje Strandvej, kan altid inspirere til et par linjer fra en ung pensionist med skrivekløe. Kysten har blandt andet fået kendskab til qua sit medlemsskab af Gilleleje ro- og kajakklub, hvor turene ofte går forbi strandene, samt fra sine ture i vandkanten med fiskestangen eller reje- og krabbefiskeriet sammen med børnebørnene.

Den passion for kysten er der nu blevet en stor og flot bog ud af. »Oplev Nordkysten - guide til en fodtur og oplevelser mellem Helsingør og Hundested«, hedder bogen, som nu er udgivet af forlaget Turbine med støtte af VisitNordsjælland og VeluxFonden.

At der er forlaget Turbine, som har hjemsted i Aarhus, som står som udgiver, skyldes først og fremmest, at det er på det forlag, at to af hans tidligere bøger om henholdsvis den århusianske borgmester og senere indenrigsminister Thorkild Simonsen samt stifteren af Sjællandske Medier, Torben Dalby Larsen, er udgivet.

- Forlaget havde spurgt mig, om det ikke kunne inspirere mig at lave en historisk bog om badelivet ved Nordkysten. Det tænkte jeg meget over, og var også begyndt at undersøge, hvad jeg kunne finde af historisk stof. Men at rode i gamle arkivalier er noget støvet noget, og jeg er ikke historiker. Jeg en journalist, der går mere op i nuet samt det, jeg selv kan erfare. Derfor satte jeg mig for at beskrive Nordkysten, som den ser ud fra vandlinjen, siger Svend Aagaard Nielsen.

- Gennem to et halvt år har jeg gået i vandlinjen fra Helsingør til Hundested. Når det tog så lang tid, skyldes det kun, at jeg kun tog en lille bid af gangen, og at jeg vil gå på stederne i al slags vejr, både sommer og vinter. Hvad jeg kunne se, har jeg beskrevet.

- Jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme. Det er på den måde, man får det bedste indtryk af, hvad det er for et Nordsjælland, man befinder sig i. Man ser de flotte rigmands villaer på Strandvejen tæt på Helsingør, Ålsgårde og på guldkysten ved Hornbæk. Man får set fiskerlejerne, sandstrandene og de høje klinter, der er under nedbrydning. Og mellen Tisvildeleje og Liseleje finder man den helt uspolerede, støjfrie natur, som er holdt helt fri for bebyggelse.

- Når man sådan går i vandkanten kan man også tænke på historiske hændelser. Ud for Hornbæk Plantage finder man for eksempel nazisternes store og spektakulære Hornbæk-batterier til minde om 2. verdenskrig.

- Noget andet, man kan fundere over, når man går på stranden, er plante- og dyrelivet. Hvad kan man for eksempel finde, som man kan spise eller lave snaps på? Derfor har jeg også videregivet nogle opskrifter på noget, jeg selv kan lide, for eksempel strandkål og blæretang, som man både kan spise og lave snaps på - hvis man da ikke foretrækker at lave snapsen på de slåen, som an også kan finde ved nogle af skrænterne, siger Svend Aagaard.

- De færreste tænker på, at vi her i Nordsjælland har en 60 kilometer lang kystlinje, som kan frit kan gå på. Man kan gå hele vejen fra Helsingør til Hundested.

- Kun enkelte steder skal man være lidt af en akrobat, for at færdes i vandlinjen. For eksempel ved Vejby Strand må man op og klatre på store kampesten, som er brugt som kystsikring, hvis man ikke vil helt ud i vandet og gå. Ingen steder bliver man holdt borte af pigtråd eller andre afspærringer, men der findes mange skilte med ordet privat ved trapperne, som grundejere og grundejerforeninger ikke vil have offentligheden til at benytte. Disse skilte ser man især i Gribskov Kommune. Jeg var begyndt at tælle dem, men opgav at holde styr på tallet.

- Til gengæld klan man glæde sig over, at i Gribskov Kommune er der ved alle offentlige stier og trapper og stier til stranden skilte med oplysninger om, hvor langt der er til næste offentlige sti eller trappe. På den måde kan man altid planlægge, hvor langt man skal gå, hvis man er lidt gangbesværet, siger Svend Aagaard.

Den frie adgang til stranden, hvor privatejet den end er, er noget centralt i bogen og for dens tilblivelse. Der er for eksempel et afsnit om alle regler for, hvordan man må færdes, og hvordan man må bruge stranden til badning med eller uden tøj, madlavning over bål, sanking af planter, overnatning, ridning og hundeluftning. Der citeres også fra Naturbeskyttelsesloven, som en strandvandrer kan henvise til, hvis en privat grundejer forsøger at begrænse ens færdsel.

Bogen er rigt illustreret med fotos fra stranden. De fleste billeder har han selv taget - men der er også afsnit med historiske fotos af badelivet og den første turisme ved Nordkysten.

Bogen er på 155 sider i stort format og kan købes eller bestilles i alle boghandler med en vejledende udsalgspris på 250 kroner.