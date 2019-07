Festivalpladsen er under opbygning, og der vil også blive sat ekstra midlertidige master op i området, meddeler to teleselskaber. Foto: Camilla Nissen.

Brug bare mobilen under Musik i Lejet

Gribskov - 17. juli 2019 kl. 06:46 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart rammer Tisvildeleje kogepunktet. Musik i Lejet finder sted fra torsdag til lørdag, og det trækker gæster i titusindvis til byen, som i forvejen er et populært sted at holde ferie. Mange af de gæster forventes at dele billeder og ringe til hinanden på kryds og tværs, hvilket stiller store krav til mobildækningen, der normalt er af svingende kvalitet i området. Men de to teleselskaber 3 og Telenor meddeler nu, at de stiller ekstra midlertidige antennemaster op. 3 stiller en mast op ved togstationen samt tre antenner nede på stranden.

- Hvert år ser vi et støt stigende dataforbrug, både generelt og på landets festivaler og store events. I år forventer vi endnu mere fart over feltet, og derfor rykker vi ud med ekstra udstyr, så mobilnettet er helt i top. Særligt under Musik i Lejet og henover sommeren er der behov for mere kapacitet i netværket til at håndtere de mange brugere, der er samlet på et relativt lille areal. Vi skal være der, hvor vores kunder er, og sikre dem den bedste mobiloplevelse. Det er vores opgave at sørge for det, siger Stefan Ring, netværksansvarlig hos 3.

Alene i påskeferien steg dataforbruget i området 73 procent, oplyser 3, der som noget nyt vil lade masten stå i området frem til 10. august for at sikre dækning på stranden det meste af sommeren.

Også Telenor stiller en ekstra mast op i området.

- Kunderne har en forventning til, at mobildækningen fungerer, uanset hvor de befinder sig. De er vant til at dele store mængder content på de sociale medier, specielt under festivaler som Musik i Lejet, og derfor er det nødvendigt med denne ekstra mast. Specielt også med tanke på, at mobilnetværket i Tisvildeleje på sædvanligvis ikke er udrustet til at kunne håndtere den enorme mobilaktivitet som festivalen fører med sig, lyder det fra netværksstrateg i Telenor, Jesper Mølbak.

can