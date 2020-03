Se billedserie Brødrene Steen og Bo Mikael står bag Kongernes Hike - en vandretur i Nordsjælland, der finder sted til sommer. Her er de fotograferet ved Esrum Sø med Fredensborg Slot i baggrunden. Foto: Hanne Juul. Foto: HANNE JUUL

Brødre vil lave den bedste af alle vandreture

Gribskov - 21. marts 2020

De har vandret sammen i Østrigs alper og nord for polarcirklen i Lapland. På granit, i sne, sommer, vinter, op og ned.

Glæden ved at gå bliver kombineret med glæden ved at give for brødreparret Bo og Steen Mikael, der til sommer vil arrangere den bedste af alle vandreture i hjemlige rammer med navnet Kongernes Hike.

Fra start ved Kronborg i Helsingør og til Hornbæk med så mange omveje til se- og gåværdige lokale steder, at ruten bliver på i alt 70 kilometer fordelt på tre dages vandring.

- Vi har vandret mange steder, og det kan godt være, der er smukt i Alperne, men på vores ture her i Nordsjælland, har det været, wow. Vi kan lige så godt vandre i vores egen baghave, siger storebror Bo.

- Vi blev overraskede over, hvor smukt der er. Nordsjælland er jo kedeligt, fordi vi kender det. Troede vi. For hvor mange har egentlig været ude over Søborg Sø. Det bliver en af de sidste gange, man kan gå der, inden søen bliver fyldt op, supplerer lillebror Steen.

Brødrene, der bor i henholdsvis Esrum og Lynge, tog i efteråret på den ene gå- og cykeltur efter den anden gennem Nordsjælland for at planlægge den helt rigtige rute. De har lagt vægt på, at den er flad og uden for mange kedelige, lige stræk, så den er venligt stemt over for førstegangsvandrere, der skal bære deres egen oppakning.

Og så har de forsøgt at tilføre alt det, de synes har manglet, når de selv har været på arrangerede vandreture. Blandt andet mad, der ikke er frysetørret.

- De ture, vi har været på, manglede meget. Ordentlig mad og underholdning, siger Steen.

- Vi har prøvet at lave den bedste af alle arrangerede vandreture. Med lokale råvarer, gode fortællere og sammenhold og fællesskab på lejrpladsen. Vi har alle vores slotte og al historien i Nordsjælland. Undervejs bliver der pauser på udvalgte steder, Gurre Slotsruin, Esrum Kloster, Søborg, Tegners Skulturpark, hvor vi har Nordkystfortællere og andre, der fortæller om vores kulturhistorie. Og så gør vi spisning til en del af turen. Det er økologisk og fra jord til bord det hele. Har de nu gået en hel dag i skodvejr, så har de i det mindste fået god mad, siger Bo Mikael med et smil.

Der er plads til 200 personer på Kongernes Hike, der finder sted fra den 7.-9. august. Man går i eget tempo, og ved de planlagte stop vil der være underholdning og mad i flere hold. Ruten byder på 25 kilometers vandretur fredag fra Kronborg til Esrum, 25 kilometer igen lørdag til Søborg og så de sidste 20 via Gilleleje og et par kilometers vandring på stranden til Hornbæk.

- Mange spørger os; kan vi virkelig gå så langt. Jeg siger altid, ja I har jo hele dagen. Der er ikke andet, I skal nå, siger Steen Mikael.