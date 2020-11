Brød ind i sin egen bolig

Det fik borgeren til at kontakte politiet, som sendte en patrulje afsted.

Mandag aften klokken klokken 20.23 opdagede en borger, at tre personer var på vej ind af et vindue til en bolig på Centervejen.

Ude på stedet fik patruljen kontakt til en 23-årig lokal ung mand, som forklarede, at han boede på stedet og, at det hav ham, som havde knust ruden, da han havde glemt sine nøgler og ikke ville betale for en låsesmed.