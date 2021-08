Til lokalområdets store fortrydelse, blev den gamle Handskemagerbro pillet ned tidligere på sommeren. Nu kommer der en erstatning - med hjælp fra kroejer. Foto: Claus Johansen

Bro revet ned under protester: Nu er der hjælp fra uventet kant

Gribskov - 30. august 2021 kl. 04:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En ny bro over Esrum Å i Hulerød, der skal erstatte den nedrevne Handskemagerbro, skal opføres med økonomisk tilskud fra den nye ejer af Hulerød Kro. Ib Henrik Rønje, der ejer kroen sammen med sin hustru, har nemlig tilbudt at betale halvdelen af udgifterne for en bro, der er noget billigere end den, som administrationen i Gribskov Kommune havde lagt op til at bygge. Ifølge administrationen ville en ny bro koste 800.000 kroner, mens det ifølge det tilbud, Ib Henrik Rønje har indhentet, kan gøres for 110.000 kroner.

- Det var for at få en hurtig løsning. Derfor fandt vi et firma, der laver den type broer, og har fået en pris fra dem. Det sendte vi så til udvalget, som på samme møde skulle behandle en bevilling på 800.000 kroner til en ny bro. Vores løsning vil koste 110.000 kroner, siger Ib Henrik Rønje, der ellers mener, at de billeder, han har fået fra leverandøren, ligner dem, som kommunens rådgiver har lagt frem.

- Det bliver en 2-3 meter bred buet bro i træ til cyklister og fodgængere, siger han.

Han var undrende over for, at man valgte at rive broen ned i første omgang.

- Jeg forstår ikke, at det skulle gå så stærkt. Man skulle sørge for en ny bro, inden man pillede den anden ned. Alle har brug for broen, og ingen forstår, hvorfor den er væk, siger han.

- Derfor besluttede min bror og jeg, at hvis der var opbakning til at lave en løsning nu, ville min bror og jeg gerne spæde til. Men hvis der gik langtidspolitik i den, måtte andre finde en løsning. Så vi kan glæde os over, at der lader til at være opbakning til vores forslag, siger Ib Henrik Rønje.

Broen vil stå klar senere i år, lyder vurderingen fra Ib Henrik Rønje.

Vi lytter til de lokale Formand for udvalget udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) bekræfter, at politikerne har valgt at gå videre med den model, der er blevet foreslået af ejerne af Hulerød Kro.

- Vi lytter til de lokale i området og har besluttet at gå videre med det forslag, som er kommet fra dem. Så vi kommer til at etablere broen i samfinansiering med kroen. Administrationen vil nu fortsætte dialogen, siger Pernille Søndergaard.

Det vakte en del kritik lokalt, da broen blev revet ned i sommer. Broen forbinder blandt andet cykelruten Nordkystruten. Derfor var borgmester Anders Gerner Frost også hurtig på banen med lovning om en ny bro på stedet. Og Pernille Søndergaard peger da også på, at det er vigtigt at bakke op om den model, der er lagt op til lokalt i området, så der kan undgås forsinkelser.

- Det vigtigste er, at vi som udvalg fik taget en beslutning, så der ikke er nogen forsinkelser, og derfor vil vi nu fortsætte dialogen. Det kan givetvis gå hurtigere med at få opført den type bro, som de har foreslået fra kroen, så det er rigtig fint, siger hun.

