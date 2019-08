Brevadt bakker op om Søndergaard i injurie-sag

I flere kommentarer bakker den tidligere viceborgmester fra Lokaldemokratisk Liste, Henrik Brevadt, op om formand for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (NG). Hun har valgt at melde Facebooksiden Uheldige Byggesager i Gribskov til politiet efter et opslag, hun mener er injuriende. Og Brevadt, der ellers selv tidligere er dømt for at gå over stregen i et debatindlæg, er altså blandt Søndergaards støtter og skriver blandt andet, at »Det er ikke rimeligt, at komme med så kontante beskyldninger - uden skyggen af et bevis.« Han fik for cirka 15 år siden et hak i tuden, da han lagde sig ud med flere byrådsmedlemmer og Helsinge Kommune. I et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis skrev han blandt andet, at det ikke var nogen sensation med studehandler og svindel i Helsinge - og blev dømt for at krænke tre byrådsmedlemmer. Henrik Brevadt synes da også, det er fint, at nogen tør råbe op, men mener, at afsenderen Ricky Berner i dette tilfælde er gået for langt.