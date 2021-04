Anna Cohen (tv) og Liv Gede Vidnes (th) har lavet en artikel om skolelivet under corona.

Brev fra elever: 7. klasse under lockdown

Gribskov - 02. april 2021 kl. 06:44 Af Liv Gede Vidnes og Anna Cohen fra 7.K på Gilbjergskolen

håb Da Danmark lukkede ned i december, havde vi ingen idé om, hvornår vi ville være tilbage igen. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente, men det var i hvert fald ikke det her!

I løbet af de tre og en halv måned vi har været hjemsendte, har vi gået glip af mange sjove ture og oplevelser. Men vi har også prøvet at opleve nogle af tingene bag skærmen. Vi har været i Ungdomsbyen og deltaget i et konflikthåndteringsforløb, og vi har været i Folketeatret og set 'Den unge Elias' lidelser'. Alt sammen bag skærmen. Selvom det har været spændende, har det ikke været helt det samme. Vi skulle have været i operaen, hvor vi skulle se West Side Story. Vi skulle have vinterbadet og været i sauna, fået besøg af sexologer, set ballet på Det Kongelige Teater og mange flere ting.

Store forandringer har præget landet efter corona-krisen. I vores tilfælde er det specielt hjemsendelsen, som har haft stor indflydelse. Vi plejede at sidde i et rum fuldt af mennesker med larm og snak, når det var passende.

Nu sidder vi hjemme foran en skærm. Helt alene i tavsheden. Selvom det er meget anderledes, er der mange, der trives i den semi-nye hverdag. Vi nyder at stå op en time senere, at have behageligt tøj på hele tiden og spise i timerne.... Men fællesskabet er stadig savnet.

Savner at sludre Vi savner at have tid til at sludre, snakke og fortælle om alt det, der sker, men nu hvor vi sidder ved en skærm hele dagen, er der få, som gider at bruge mere tid end nødvendigt.

Der er også mange, som mister koncentrationen og motivationen under disse tider, det kan være fordi, at de savner at være sammen med andre, bliver distraheret eller har det rigtig hårdt derhjemme. På den måde er det rigtigt nemt at falde ud af takt med undervisningen.

Skolen har derfor lavet nødskolen. Hvis man har brug for en smag af det normale liv, kan man snakke med sin lærer om at deltage i nødskolen. Det er ikke nødvendigvis for de fagligt svage, men bare dem der ikke trives derhjemme eller bare savner hverdagen. Efterhånden er der også mange som har villet deltage, men ikke alle kan være der på samme tid. De må udskifte nogle, sådan at alle får sin tur. Som en der har deltaget i nødskolen, kan jeg sige, at det ikke nødvendigvis er, fordi at man laver mere på skolen, men fordi at man savner klassen og har brug for at snakke med dem, som er derovre.

Snakker med lærere Man lærer også mange at kende, som har det på samme måde som en selv. Det har været sindssygt hyggeligt at snakke med lærere, drikke te og føle mig som en del af fællesskabet igen i den tid, jeg var derovre.

Vores ugentlige trivselsdag har været den, de fleste har set frem til. Den ene dag, hvor alle er samlet igen, er højdepunktet på ugen. Vores klasse er forholdsvis ny, derfor er det dejligt, når man endelig kan ses face-to-face og hygge sig sammen.

Vi har været på QR-løb, hvor vi skulle lede efter QR-koder rundt i byen. Det er vildt hyggeligt at snakke med alle og at møde den nye dreng, som lige er startet. Det har sikkert været svært for ham ikke have mulighed for at lære klassen at kende, som man plejer.

Den sidste trivselsdag inden ferien var vi på et påskeløb i Gilleleje, hvor vi ved brug af app'en "Mapop - læring i bevægelse" både lærte om påske, fik motion og hyggede os sammen. Det var en god indledning til påskeferien. Vi lærte om, hvorfor kristne fejrer påsken, om de forskellige helligdage og kristne symboler på eksempelvis kirkegården. I det dejlige vejr gik vi i grupper af 4-5 elever. Efter vi havde lært om påsken, kom vi tilbage og spillede rundbold med vores parallelklasse, 7.S. Vi vandt!

Nu hvor vi skal tilbage til den normale hverdag og rutine, bliver det nok svært at vænne sig til den. Her kan man jo ikke bare slukke kameraet og sin mikrofon, men det bliver dejligt at sidde sammen med alle igen.