Brasiliansk drama om to søstres svære liv

Tisvilde Bio viser i denne uge 'Søstrene Gusmãos usynlige liv' - et drama om to søstre fra Rio de Janeiro instrueret af Karim Aïnouz.

Filmen begynder i 1950'­er­ne, hvor de to søstre Guida og Eurídice vokser op og drømmer om at erobre verden.

Guida følger med en græsk sømand ud på de store have, og lillesøster Eurídice har som mål at blive uddannet til koncertpianist i Wien.

Først sent i livet bliver de klar over, at de begge har måttet opgive drømmen om at komme ud i den store verden, og at de det meste af livet har levet i længsel efter den anden omend de har levet fysisk ganske tæt på hinanden.