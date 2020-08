Artiklen: Brandmand blev dårlig under redningsaktion

Brandmand blev dårlig under redningsaktion

En brandmand fra Frederiksborg Brand og Redning måtte onsdag aften flyves med helikopter til sygehuset, efter at han blev dårlig.

Brandmanden var sammen med et hold kollegere rykket ud til en ulykke på Kystvej ved Vejby Strand. Her var en mand kommet til skade efter et fald på en stejl trappe, der går ned til stranden.

- Manden var faldet på et af de nederste trin. Han har muligvis pådraget sig et brud på det ene ben. Det fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Mens brandfolkene er i gang med at redde den forulykkede mand, blev en af brandmændene pludselig dårlig.

- Man vælger at flyve ham med helikopter til sygehus, oplyser vagtchefen, der i skrivende stund ikke kender noget til brandmandens tilstand.

Politiet modtog via 112 en anmeldelse om den forulykkede mand klokken 17.32. Redningsindsatsen var afsluttet omkring klokken 19.